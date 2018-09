INCENDI SUI MONTI PISANI, MILLE ETTARI IN FUMO. L'EMERGENZA STA PER FINIRE

Un'altra notte impegnativa per vigili del fuoco e protezione civile. Fronti attivi a Vecchiano e Buti, elicotteri e Canadair in azione. Chiuso l'aeroporto di Pisa

Dopo un'altra notte difficile, sembra che si possa uscire presto dallo stato di emergenza. Sui monti pisani le fiamme hanno provocato danni ingenti e disagi alla popolazione (più di settecento gli sfollati), ma fortunatamente non ci sono state vittime. «Non voglio fare previsioni troppo ottimistiche, ma penso che oggi si possa pensare di uscire dalla situazione di emergenza» ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi.

Le previsioni meteo segnalano venti in attenuazione, con tendenza a ruotare più a est che a nord-est. Quindi in modo favorevole rispetto all'evoluzione dei due incendi. Ma durante la notte si sono mantenuti attivi due roghi, sia sul Monte Serra (vicino a Vicopisano) sia ad Avane (qua l'incendio scoppiato a tarda sera interessa esclusivamente una zona boschiva). Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste tutta la notte sul posto per impedire l'avanzamento delle fiamme verso il centro abitato. Sono al momento impegnati 118 vigili del fuoco, 40 automezzi e tre Canadair e sei elicotteri. Settanta le squadre coinvolte, più di mille gli ettari bruciati (una cifra che purtroppo è destinata a salire). Ancora critiche la situazioni a Vicopisano - soprattutto nelle frazioni Cucigliana, Noce e Campo dei Lupi - e nel comune di Vecchiano (a Calci e nella frazione Tre Colli). Ancora attivi il fronte di fuoco verso Buti.

«Al momento a Calci sono trecento le persone costrette ad uscire dalle proprie abitazioni, di cui trenta ospitate in alberghi. Nel primo pomeriggio, non essendo prevista la proroga dell'ordinanza di evacuazione, dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni» fa sapere Rossi. «Nel territorio di Calci, come ci è stato comunicato dal sindaco, purtroppo ci sono alcuni casi isolati di immobili bruciati. A Vicopisano le persone evacuate sono circa cinquecento, di cui duecento in grado di rientrare in casa già da stasera. Degli altri solo una decina dovrà essere alloggiata in albergo. Nel frattempo si dovrà capire che danni hanno avuto le case e quindi se e quanto possono rientrare».

Intanto Toscana Aeroporti comunica che la chiusura dell’aeroporto di Pisa Galileo Galilei, avvenuta a causa dell'incendio, sarà estesa anche a domani, giovedì 26 settembre, dalle 7 alle 19.40. Una decisione nata per favorire il traffico dei mezzi antincendio impegnati nello spegnimento.

Dall'altra parte il presidente Rossi, che ha raggiunto prima Vecchiano e poi il centro operativo comunale di Calci, ha fatto sapere che il settore forestazione della Regione Toscana ha istituito un nuovo periodo a rischio incendi che, a causa del vento forte previsto nei prossimi giorni, resterà valido fino al 10 ottobre. Un atto col quale si vietano l'abbruciamento di residui forestali e l'accensione fuochi in tutta la regione.

Sull'origine dei roghi, il governatore ha dichiarato di non riuscire a comprendere chi possa giovarsi di una tale devastazione, sottolineando che non si può ricostruire sulle aree bruciate perché «c'è una legge dello Stato che lo impedisce, da tempo. Come Regione Toscana abbiamo un vincolo assoluto di non edificazione sulle zone boscate. Quindi escludo la speculazione edilizia». Rossi esclude che dietro al rogo possano esserci interessi legati al mondo della forestazione. «Se un incendio parte alle 22 quando c'è vento e sembra poi appiccato da più parti, sembra davvero frutto di una mente criminale ma con aspetti e pulsioni che definirei psichiatriche».

Nel frattempo Coldiretti condivide la sua stima dei danni e parla del tempo che sarà necessario per il recupero ambientale: ci vorranno ben 15 anni. Per l'agricoltura, invece, già si parla di danni che ammontano a più di sei milioni di euro. L'incendio ha infatti colpito anche tutte le attività umane tradizionali del bosco, come la raccolta della legna, delle castagne e dei piccoli frutti. In fumo piante di ulivo, vigneti e castagneti. Distrutto il settore dell'agricoltura.

26/09/2018