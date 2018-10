MALTEMPO, ALLERTA ROSSA IN TOSCANA. SCUOLE CHIUSE E ALBERI CADUTI

Vento, mareggiate e pioggia in Toscana. Scuole schiuse in provincia di Grosseto e Livorno, danni nell'aretino. Isola d'Elba, abbattuto il pontile di Vigneria

Prosegue l'ondata di maltempo in Toscana. La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso un codice rosso per vento e mareggiate fino alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre, e ha Ha inoltre esteso il codice arancione per temporali forti per tutta la regione.

Oggi, sempre a causa del maltempo, scuole chiuse in sei comuni del grossetano. Anche nella provincia di Grosseto è infatti stata diramata un'allerta arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. I sindaci hanno pertanto deciso la chiusura delle scuole nei comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana, e Orbetello.

Scuole chiuse anche sulla costa livornese. In via precauzionale sono state emesse apposite ordinanze dai sindaci di Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci.

La violenta mareggiata che si è abbattuta sul mar Tirreno, all'Elba ha abbattuto il vecchio pontile di Vigneria, simbolo della storia mineraria della principale isola dell'Arcipelago toscano. La struttura - che un tempo serviva per caricare sulle imbarcazioni il ferro estratto nelle miniere di Rio nell'Elba - è stata prima piegata e poi sradicata dalla forza delle onde. Il mare ha inghiottito interamente il pontile, scomparso sott'acqua. Le mareggiate hanno provocato gravi disagi anche alla circolazione dei traghetti fra l'Isola d'Elba e Piombino.

Sempre a causa del maltempo si sono registrati alberi e rami caduti in varie parti della Toscana a causa del forte vento. Due alberi sono caduti su altrettante abitazioni a Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia (Grosseto) per le forti raffiche. I vigili del fuoco hanno fatto uscire in via precauzionale gli abitanti di una delle case. La via per Punta Ala è invece rimasta bloccata da alcuni alberi caduti sulla sede stradale.

A Badia Prataglia, nel comune di Poppi (Arezzo), a causa delle raffiche un tendone è finito sul tetto di un'abitazione. Sempre nell'aretino, a Chiusi della Verna, il vento ha fatto cadere un ponteggio. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per comignoli e tegole cadute. Alberi caduti e rami pericolanti anche nel grossetano, dove i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 20 interventi.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

29/10/2018