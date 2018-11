MALTEMPO, BORRELLI FIRMA L'ORDINANZA PER LE REGIONI COLPITE

Rossi commissario per la Toscana dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione lo scorso ottobre

C’è anche la Toscana nell’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, per la disciplina dei primi interventi urgenti dopo l’ondata di maltempo dello scorso ottobre che ha coinvolto anche i territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Commissario per la Toscana è stato nominato il governatore Enrico Rossi, così come i presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto.

L'ordinanza prevede la più ampia flessibilità organizzativa: il commissario potrà infatti avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, e individuare soggetti attuatori per specifici settori di attività, che agiscono sulla base delle direttive del commissario.

L'ordinanza prevede - tra le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e attività produttive colpite dal maltempo (per la prima volta nella storia degli interventi emergenziali) - un contributo una tantum di 5.000 euro massimo per i nuclei familiari la cui abitazione principale risulti compromessa nella sua funzionalità dal maltempo e massimo 20.000 euro per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, sulla base di apposita ricognizione svolta dai commissari. I contributi sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative.

16/11/2018