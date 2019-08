I primi 25 anni del Meeting antirazzista, appuntamento a Cecina

A Cecina Mare, dal 4 al 7 settembre, torna il Meeting organizzato da Arci, che compie un quarto di secolo. Evento di chiusura dedicato all'emergenza climatica

Quattro giorni per parlare e confrontarsi su temi come le migrazioni e l'antirazzismo, l'emergenza rappresentata dal cambiamento del clima e i conflitti dimenticati nel mondo, l'antifascismo anche e la solidarietà. Quattro giorni in cui non mancheranno musica ed altri eventi. Torna a Cecina Mare dal 4 al 7 settembre il Mia, ovvero il Meeting internazionale antirazzista, che quest'anno festeggia un quarto di secolo. Organizza l'Arci, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Cecina e del Cesvot.

«I valori di antirazzismo, di solidarietà e accoglienza sono alla base della nostra azione di governo» sottolinea l'assessore alla presidenza e all'immigrazione della Toscana, Vittorio Bugli. «Fanno parte del Dna di noi amministratori. Ci vengono trasmessi dalle carte fondamentali che ispirano il nostro operato, la Costituzione e lo Statuto della Regione Toscana, e sono valori che soprattutto in momenti come questo vanno rafforzati anche nel sentire comune». Come? «Sensibilizzando i giovani – prosegue - con iniziative nelle scuole o in momenti di festa ed aggregazione. Il Meeting Antirazzista di Cecina diffonde infatti da anni una cultura di apertura verso gli altri, senza trascura re temi altrettanto urgenti come quello dell'antifascismo e dell'emergenza climatica, che dovrebbe essere prioritario nell'agenda di ogni amministratore che abbia a cuore il futuro del pianeta. Per questo la Regione Toscana sostiene il meeting e parteciperà alle giornate di Cecina assieme a esperti, testimoni e altri amministratori. Porteremo – spiega l'assessore - la nostra idea di una società civile che escluda l'abbandono e l'emarginazione, il razzismo e l'odio sociale e che si impegni a consegnare ai nostri figli un modello di sviluppo sostenibile. Un percorso che non vogliamo fare da soli ma assieme al volontariato e all'associazionismo. Certo - conclude - sembra quasi paradossale che della difesa di valori come il rispetto della persona o che tutte le persone sono uguali e non si può discriminare si debba continuare a a discutere oggi contro chi queste idee mette in forse, dopo che la Storia ci ha fornito conquiste da questo punto di vista che sono state scritte nella nostra Costituzione, nelle carte fondative dell'Europa che è nata pensando agli ultimi (e dove è nato anche il welfare) e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Eppure siamo costretti a farlo: c'è necessità di farlo».

L'auspicio dell'assessore è che, con il nuovo Governo, si faccia strada un'impostazione meno basata sull'odio e più sull'apertura, sia pur in modo serio e rigoroso.

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente di Arci Toscana, Gianluca Mengozzi. «A chi ci chiede se, dopo 25 anni, serve ancora una manifestazione come il Meeting Antirazzista – dichiara – non possiamo che rispondere con un deciso sì. Lo dimostrano il sospetto, l'intolleranza e la violenza verso l'altro che viziano il clima di questo Paese, lo dimostra un linguaggio politico spregiudicato che è la traduzione di altrettanto spietate azioni politiche e lo dimostrano le cronache dell'Italia del 2019. È necessario, oggi più che mai, che le associazioni, la società civile e la politica si mobilitino per i diritti di tutte e tutti e per riportare al centro del dibattito e della pratica quotidiana di ciascuno la solidarietà e la collaborazione tra persone". "Arci, con il Meeting di Cecina, da 25 anni fa prop rio questo – aggiunge -: crea occasioni di incontro e di dialogo, in cui si lavora per una società fondata sull'accoglienza e non sull'esclusione, sulla condivisione e sull'estensione dei diritti e non sulla discriminazione».

All'emergenza climatica è dedicata la chiusura della manifestazione del meeting sabato 7 settembre alle 17.30, con l'incontro "Crisi ambientali e flussi migratori" a cui tra gli altri parteciperanno il direttore del Lamma Bernardo Gozzini e il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza. Al meeting non mancherà neppure Mediterranea Saving Humans, la piattaforma fondata anche da Arci nazionale per monitorare la situazione nel Mediteranneo e salvare vite in mare, quelle dei migranti che in cerca di un futuro migliore sfidano le acque sui barconi. Con Mediterranea sono previsti due giorni di formazione per volontari che vorranno prendere parte, a terra o in mare, alle future missioni della mare nave Jonio, protagonista anche mercoledì di un nuovo salvataggio.

«Abbiamo voluto offrire la possibilità a operatori del settore e alle cittadine e ai cittadini di approfondire i grandi temi che segnano l'attualità e su cui è necessario informarsi per saper leggere il mondo di oggi – spiega il responsabile Immigrazione di Arci Toscana Simone Ferretti, che ha curato il programma - Anche gli spettacoli rappresentano un'offerta più variegata rispetto al passato, con la letteratura che torna al centro delle nostre serate, affiancandosi alla musica d'autore».

Alla presentazione oggi in Regione hanno partecipato anche il giornalista e dirigente di Arci Maso Notarianni, volontario di Mediterranrea, e l'attrice toscana Daniela Morozzi, che parteciperà al corso per nuovi volontari. «Mi hanno chiesto perchè lo fai - dice - e l'unica risposta che mi viene spontanea è chiedere 'perchè tu non lo fai'?».

Il programma

Ad aprire il Meeting sarà lo scrittore Maurizio Maggiani, la sera del 4 settembre, con una narrazione dedicata ai temi dell'antirazzismo, su cui si confronteranno poi il presidente della Regione Enrico Rossi, il presidente di Arci Toscana Mengozzi, il responsabile Immigrazione di Arci nazionale Filippo Miraglia, l'ex ministro Livia Turco e il sindaco di Cecina Samuele Lippi.

Tra i protagonisti di questa edizione, anche il poeta Guido Catalano che il 5 settembre porterà sul palco il suo reading poetico-romanzesco "Tu Che Non Sei Romantica" e l'attrice Daniela Morozzi che presenterà (venerdì 6 settembre alle 15) la due giorni di formazione di Mediterranea Saving Humans che inizierà sabato 7 settembre, con il saluto iniziale della presidente nazionale Francesca Chiavacci, e proseguirà domenica 8 settembre. Si parlerà della guerra dimenticata in Yemen (giovedì 5 settembre ore 15.30) e della campagna "Io Accolgo" (giovedì 5 settembre alle 18) insieme al sindaco di Prato Matteo Biffoni, all'assessore regionale Vittorio Bugli, Giuseppe Massafra della segreteria nazionale della CGIL, oltre a Erasmo Palazzotto (LeU), Marina Sereni (PD) e il sindaco di Rosignano Marittimo Daniele Do nati. E poi incontri sull'accoglienza con i seminari di formazione dedicati in particolare al tema dei richiedenti asilo con disabilità e dei minori stranieri non accompagnati. Ci saranno laboratori sui diritti umani e sull'interculturalità, ma anche su come affacciarsi al mondo della cooperazione.

Tornerà anche "L'Atlante delle Guerre e dei Conflitti", con un approfondimento su come raccontare le migrazioni (venerdì 6 settembre alle 10) e gli aperitivi "Enoiche resistenze", con cui ogni sera degustare i prodotti di piccoli produttori vinicoli locali. Forte del successo dello scorso anno, torna anche StraniEroi, il progetto portato avanti da Arci Toscana e CoNNGI - Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, con la collaborazione di Woodworm Label, che al Meeting farà incontrare e dialogare sui temi della cittadinanza e dell'identità le ragazze e i ragazzi presenti, e alcuni dei migliori musicisti della scena indie italiana, come "I Ministri", Giovanni Truppi e i Campos che animeranno la giornata di venerdì 6 settembre che si chiuderà con un loro concerto acustico. L'ultima serata si tingerà, invece, dei colori dell'arcobaleno con a festa "Oh my pop" con Arci Gay Livorno. Non mancheranno i laboratori per i più piccoli e per gli operatori del settore.

Il Mia sarà naturalmente ‘plasticfree'; grazie alla collaborazione con ASA spa, sarà installato un fontanello per la distribuzione dell'acqua e ci saranno pure occasioni d'informazione su un suo corretto consumo, responsabile e sostenibile.

Info e programma completo

www.mia-arci.it

31/08/2019