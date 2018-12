Nessuno è nato per odiare: a Firenze torna il Meeting dei diritti umani

Oltre ottomila studenti da tutta la Toscana martedì 11 dicembre al Mandela Forum parteciperanno alla 22ima edizione dell'iniziativa promossa dalla Regione per ricordare la Dichiarazione universale dei diritti umani, tutta la giornata sarà trasmessa in diretta streaming su intoscana.it

Torna martedì 11 dicembre a Firenze il Meeting dei diritti umani, l'evento promosso dalla Regione Toscana che anche quest'anno porterà al Mandela Forum oltre ottomila studenti e insegnanti dalle scuole superiori di primo e secondo grado da tutto il territorio.

Il titolo scelto per questa 22ima edizione è "Nessuno è nato per odiare", una citazione proprio dell'attivista sudafricano Nelson Mandela, che dedicò la sua vita alla lotta contro l'apartheid, di cui ricorre il centenario dalla nascita. Si parlerà infatti dell'odio per l'altro a causa del colore della pelle, del suo passato o della sua religione, ma anche della Costituzione italiana, dei valori dell'accoglienza e del rispetto per il prossimo.

Il meeting nasce per ricordare l'adozione nel 1948 da parte dell'Onu della Dichiarazione universale dei diritti umani. La conduzione sarà affidata a Dj Carletto, a Saverio Tommasi e alla cantante Diana Winter.

"Ogni anno intorno al 10 dicembre ci ritroviamo sul tema dei diritti umani in un grande spazio di Firenze, il Mandela Forum, che domani ospiterà ottomila studenti delle scuole secondarie da tutta la regione", ha detto la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, che stamani ha presentato l'iniziativa assieme a Andrea Vannucci, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze, Paolo Chiappini, direttore di Fondazione Sistema Toscana, e Donatella Diamanti, regista dell'evento fiorentino. "Questa edizione sarà molto ricca di contenuti, il 2018 è un anno importante, in cui si celebrano molti anniversari: i 100 anni della nascita di Nelson Mandela, i 60 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e i 60 anni della Costituzione - ha ricordato Monica Barni - un anno in cui si celebrano pilastri fondamentali per la convivenza tra persone di culture, etnie, religioni diverse. Abbiamo scelto quattro grandi temi: l'odio, la Costituzione, Nelson Mandela, la violenza di genere. Tante iniziative che si allacciano una con l'altra e sul palco del Mandela trovano occasione per essere raccontate e rivissute da tanti giovani".

SEGUI LA DIRETTA STREAMING



IL PROGRAMMA - Il Mandela Forum inizierà a riempirsi alle 9, con l'arrivo dei ragazzi da tutta la Toscana. Alle 10.15 si entrerà nel vivo. Si parlerà di odio, che dilaga sui social network e fuori, ma anche di bullismo e disabilità con la presenza di Ilaria Bidini, paladina dei diritti dei disabili. Si parlerà di migranti e migrazioni con la presenza di Sayak Liam Rijkard, uno dei vincitori del progetto "Dimmi" che l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano ha dedicato alle storie di chi emigra.

Si parlerà di accoglienza: sul palco insieme al presidente della Toscana, Enrico Rossi, ci saranno il sindaco di Riace Domenico Lucano, don Massimo Biancalani della parrocchia di Vicofaro a Pistoia e il presidente della Regione Calabria Gerardo Mario Oliviero.

Si parlerà anche di violenza di genere, con la partecipazione dei vincitori del concorso "Mai in silenzio", promosso da Regione, Controradio e Siae, per promuovere attraverso la musica l'uguaglianza tra i generi: i vincitori Frigo, Diari della Fine e Giada Bernardoni canteranno le loro canzoni.

Al meeting sarà presentato il "Manifesto della comunicazione non ostile", una carta con dieci princìpi utili a ridefinire lo stile con cui stare in rete, un impegno di responsabilità condivisa scritto e votato da una community di oltre trecento comunicatori, blogger e influencer. A farlo saranno gli ideatori Rosy Russo ed Edoardo Colombo. Non mancheranno alcune performance teatrali: "Born Free – Nati liberi" a cura di Annalisa Cima e Federico Guerri e il corpo di ballo "Rythme Afro - Clayton TheReal".

Al centro di questa edizione del meeting ci sarà anche la Costituzione, di cui si celebra il 70° anniversario, con la presentazione del video realizzato con il progetto "Costituzione: la nostra carta d'identità 1948-2018" e l'intervento del professor Enrico Galliano.

L'evento si inserisce all'interno del percorso del progetto europeo "Walk the Global Walk", che mira a dare spazi di partecipazione e iniziativa ai giovani e che avrà il suo apice nel mese di maggio 2019 con la Global Walk, che in collaborazione con Oxfam Italia ha visto la formazione di 89 docenti delle scuole secondarie di tutta la Toscana sui temi della sostenibilità e dell'inclusione nelle città. Un percorso che non si concluderà martedì 11, ma continuerà con la realizzazione di undici laboratori sui temi della cittadinanza attiva e della sostenibilità, che formeranno circa 190 'youth leaders' attraverso il confronto con le autorità locali. Un'occasione di confronto che porterà alla definizione di tante idee e progetti nelle scuole coinvolte, in vista della "Settimana degli obiettivi di sviluppo sostenibile" in programma dal 6 al 10 maggio 2019. L'apice sarà proprio il 10 maggio, con una marcia globale per i diritti umani alla quale parteciperanno, già oggi iscritti, oltre mille studenti, autorità locali e docenti da tutta la Toscana.

10/12/2018