Ripartono i lavori per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini, stop ai treni nel weekend

Dalle 15 di domani alle 5 di lunedì sospesi i treni tra Pistoia e Montecatini, ci si potrà spostare con bus sostitutivi

Con l’arrivo della fase 2 sono ripresi i lavori per il completamento del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio e da domani, per tutto il fine settimana, sarà sospesa la circolazione dei treni proprio per consentire l’operatività del cantiere.

I lavori su questa fondamentale infrastruttura sono sospesi dal 14 marzo per quanto disposto dalle norme di sicurezza sui cantieri per l’emergenza Covid-19. Lo scorso 23 aprile però c’è stata già una ripresa parziale dei lavori a Pieve a Nievole relativi al riposizionamento delle condotte idriche che interferivano con i lavori di raddoppio della linea.

Da ora i lavori riprendono a pieno regime e per permettere di svolgere tutte quelle attività che non è possibile fare con i treni che transitano sulla linea, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle 15.00 di sabato 16 alle 5.00 di lunedì 18 maggio.

Come di consueto, tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus “Via Autostrada A11” che non effettuerà fermate intermedie e nella stazione di Serravalle Pistoiese non verrà effettuato il servizio viaggiatori. Sul sito di Trenitalia è possibile consultare le variazioni e gli orari dei bus in programmazione.

Nello specifico i lavori riguardano: la realizzazione degli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento del nuovo binario e la costruzione della galleria Serravalle.

Inoltre si realizzeranno, nel Comune di Pistoia: il viadotto sul rio Pescino, il sottovia in via di Bargi ed il nuovo sottopasso ciclo-pedonale in via di Gabbiano (propedeutico all’eliminazione del passaggio a livello).

Nel Comune di Pieve a Nievole in via Marconi, Corso Matteotti e Via Roma proseguiranno le attività propedeutiche all’adeguamento del torrente Nievolina, a cura del gestore della reta idraulica, ed all’eliminazione del passaggio a livello.

Saranno circa 150 i lavoratori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel prossimo fine settimana con 50 mezzi d’opera nei diversi cantieri fissi e mobili.

15/05/2020