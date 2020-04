Toscana, mascherine obbligatorie. Rossi firma l'ordinanza

Il presidente della Regione l'ha annunciato in un videomessaggio su Facebook. L'obbligatorietà scatterà tra 7 giorni, così da consentire ai comuni la consegna delle mascherine ai cittadini

"Ho appena firmato l'ordinanza che rende obbligatorio entro 7 giorni a partire da oggi l'uso della mascherina in tutti quegli ambienti pubblici o privati in cui è necessaria la distanza sociale di 1,8 metri come disposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità". Così Enrico Rossi in un messaggio su Facebook, nel corso del quale ha ricordato che è già in corso la distribuzione gratuita di 8 milioni e mezzo di mascherine monouso, equivalenti a quelle chirurgiche. La distribuzione - come spiegato da Rossi - sarà effettuata casa per casa, con l'obiettivo di evitare assembramenti.

Il governatore ha poi puntualizzato nel suo messaggio ai toscani che 'avere la mascherina non autorizza ad uscire di casa, permangono dunque le condizioni di necessità come le uscite per la spesa o le questioni di salute.

'Il numero limitato che stiamo distribuendo - ha detto ancora Rossi - è già sufficiente per garantire un periodo di autosufficienza ai nostri cittadini. Sia chiaro - ha aggiunto - che questo non sarà uno spot unico: l’uso della mascherina tenderà ad imporsi. Stiamo strutturando un rifornimento costante a tutti i cittadini'.

Rossi ha concluso ricordando che 'è necessario e obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’aperto e nei luoghi pubblici o privati aperti al pubblico. Obbligatorietà - ha precisato - anche sui mezzi pubblici, negli uffici, nei supermercati. Non possiamo far però calare dall’alto queste decisioni senza averne deciso la gradualità: l’ordinanza infatti entra in vigore nel momento in cui il sindaco ci informerà dell’avvenuta consegna ai cittadini'.

06/04/2020