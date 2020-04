Tour virtuale alla sala meteo del Consorzio Lamma

Una diretta Facebook per conoscere da vicino i meteorologi e gli strumenti per le previsioni meteo del Consorzio Lamma

In questi giorni grazie al digitale e ai social network abbiamo potuto assistere a concerti, visitare musei e partecipare a tantissime iniziative culturali diverse pur rimendo ognuno nelle nostre case. Da oggi è possibile partecipare ad un tour virtuale nella sala meteo del Consorzio Lamma, vera e propria stanza dei bottoni dove vengono realizzate le previsioni meteo per la nostra regione.

Il Lamma, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tra le varie attività che svolge c’è sicuramente il servizio di previsione meteorologica della Toscana che garantisce il monitoraggio continuo delle condizioni atmosferiche in atto attraverso la produzione di bollettini giornalieri aggiornati 7 giorni su 7. Oltre al servizio meteo regionale il Lamma fornisce servizi “su misura” con bollettini meteo rivolti a specifiche realtà, come quelli relativi alla balneazione, alla montagna e per Autostrade.

Grazie a questo tour virtuale possiamo vedere più da vicino la sala operativa del Lamma che al suo interno ospita un vero e proprio studio televisivo dove vengono realizzate le dirette in tv per le previsioni meteo e uno studio di registrazione per la produzione delle previsioni da inviare alle radio toscane. Naturalmente la parte più interessante è vedere da vicino gli strumenti che quotidianamente sono utilizzati dai meteorologi per la realizzazione delle previsioni, ovvero una parete con tanti schermi che proiettano le immagini dal satellite, il radar meteorologico, la rilevazione dei fulmini e le stazioni a terra che misurano la temperatura, le piogge e il vento. Tutte queste informazioni vengono poi raccolte in un modello che i previsori elaborano e interpretano grazie all’esperienza e alle conoscenze maturate sul territorio toscano.

Tutto questo porta a due tipologie di previsioni: quelle fino a cinque giorni che tutti noi possiamo consultare sul sito, sulla app o su tutti gli altri canali del Lamma e le previsioni nowcasting che indicano i fenomeni intensi previsti per il giorno stesso e per quello seguente che il Consorzio fornisce alla protezione civile regionale che, sulla base di queste informazioni, emetterà le allerte meteo.

Questo il video del tour:

06/04/2020