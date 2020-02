Uffici di prossimità: aperto un nuovo sportello a Capannori

Inaugurato il presidio dell'amministrazione giudiziaria dove i cittadini possono svolgere diverse pratiche senza andare fino al tribunale

È stato inaugurato oggi un nuovo ufficio di prossimità in Toscana, lo sportello pensato per semplificare la vita alle persone che hanno problemi a muoversi o che vivono in zone periferiche. Il nuovo ufficio di prossimità di Capannori nasce grazie all'accordo tra l'assessore alla Presidenza della Regione Toscana Vittorio Bugli, la presidente della corte d'appello Margherita Cassano, il presidente del tribunale di Lucca Valentino Pezzuti e il sindaco di Capannori Luca Menesini.

Gli uffici di prossimità sono il frutto di un progetto pilota del Ministero della Giustizia al quale la Regione Toscana partecipa fin dall'inizio e che riguarda la cosiddetta "volontaria giurisdizione". Sono veri e propri presidi dell'amministrazione giudiziaria dove le persone possono svolgere alcune pratiche senza dover per forza recarsi fino al tribunale di riferimento.

Prima di quello di Capannori sono stati inaugurati quelli di Empoli, dell'Unione dei Comuni del Casentino e della Valtiberina, di Pontedera e di Pontremoli. I prossimi saranno a Montepulciano e a Montevarchi. Inoltre, la Regione ha appena pubblicato un nuovo bando grazie al quale altri Comuni interessati potranno richiedere il servizio.



"Abbiamo accolto con favore la proposta del Ministero della Giustizia, nell'estate del 2017, di far parte del gruppo di testa delle Regioni, assieme a Piemonte e Liguria, per sperimentare il progetto degli Uffici di prossimità. Una volta messo a punto il 'modello', il progetto sarà esteso a tutte le altre Regioni - spiega Bugli - lo abbiamo fatto con la convinzione che gli Uffici di prossimità hanno come obiettivo quello di avvicinare i servizi della giustizia al cittadino e di renderli in qualche maniera più accessibili".

L'Ufficio di prossimità di Capannori si trova nel Palazzo Comunale, in piazza Aldo Moro. Sarà aperto, a partire dal 25 marzo, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 su appuntamento. "L'apertura dello Sportello di prossimità va nell'ottica dell'ampliamento dei servizi al cittadino", ha detto il sindaco Luca Menesini.

28/02/2020