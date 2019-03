A Pisa la tappa della Coppa del Mondo di scherma paralimpica

Dal 21 al 24 marzo al PalaCUS attesi 450 atleti in rappresentanza di 32 nazioni, parteciperà anche la campionessa Bebe Vio,

Torna a Pisa per il quinto anno consecutivo una delle prove di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, valida come qualifica per Tokio 2020. La tappa pisana si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 marzo nella sede del PalaCUS. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la Federazione Italiana Scherma ha, infatti, ritenuto di ricandidare la città della Torre anche per questa stagione e ancora attraverso l’organizzazione della storica Società U.S. Pisascherma.



In programma dodici gare individuali previste per le specialità di fioretto, spada e sciabola (categorie A e B secondo disabilità, maschile e femminile) più 2 gare a squadre. Le gare avranno inizio alle ore 09.00 e termineranno con le cerimonie di premiazione alle 17.30 tutti i giorni, escluso la domenica (ore 16). Circa 450 gli atleti in gara e le persone dello staff attesi (quasi il doppio rispetto allo scorso anno), in rappresentanza di 32 nazioni: Argentina, Azerbaijan, Brazil, Belarus, Belgium, Canada, China, Estonia, France, Georgia, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, Iraq, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Lebanon, Macao, Malaysia, Poland, Russia, Spain, Switzerland, Thailand, Turkie, Ukraine, Usa.

Alle qualifiche parteciperà anche la campionessa azzurra Bebe Vio che ha dichiarato: "Le avversarie da battere sono senz'altro le cinesi, ma anche le russe sono molto forti. Però noi giochiamo in casa e faremo di tutto per imporci". Anche il ct della nazionale italiana Simone Vanni, mette in guardia "dalle difficoltà, ma stiamo lavorando sodo e cercheremo di mantenerci ai nostri livelli". Fiducioso il capitano azzurro Andrea Pellegrini: "La squadra da battere siamo noi. Massimo rispetto per tutti, ma giochiamo in casa e non sarà facile per nessuno metterci sotto".



La prova di coppa del mondo è organizzata dal club pisano Us Pisascherma, che ha potuto contare sul sostegno della Società della salute e del Comune di Pisa.

19/03/2019