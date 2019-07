Coppa del mondo paralimpica, mediaglia d'argento per il Cus Siena

L'atleta paralimpico Alberto Morelli ha conquistato l'argento con la nazionale azzurra di sciabola. Esperienza mondiale anche per il cussino togolese Miawotoe

È subito podio per lo sciabolatore paralimpico del Cus Siena Estra, Alberto Morelli, che sfrutta al meglio la convocazione nella nazionale azzurra dopo una stagione che lo ha visto in continua crescita sia tecnico-fisica che motivazionale.

L’atleta cussino, componente della formazione che ha partecipato alla prova di coppa del mondo paralimpica disputatasi nei giorni scorsi in Polonia, a Varsavia, insieme ai compagni di squadra Giordan e Paolucci, conquista l’Argento cedendo solo in finale alla Cina per 45-35. Dopo i preliminari l’Italia superava nei quarti il Canada, 45-26, e in semifinale la Grecia, 45-43, con il senese che contribuiva in maniera determinante a entrambe le vittorie azzurre.

Per lui adesso l’obiettivo saranno i prossimi campionati del mondo di specialità che si terranno a Cheongju, in Corea, alla fine di settembre dove un risultato di rilievo potrebbe aprire la strada verso Tokio 2020. Risultati possibili grazie anche al sostegno degli sponsor, così preziosi per questi atleti. «Un ringraziamento particolare a Chianti Banca, che ha affiancato il main sponsor della sezione scherma cussina, Estra, e lo sponsor Gft, grazie al contributo dei quali è possibile continuare a svolgere un’intensa attività agonistica, andando direttamente a sostenere Alberto Morelli nel suo percorso verso le prossime paralimpiadi che si svolgeranno in terra giapponese» fanno sapere dal Cus.

A Varsavia di scena anche Matteo Betti, atleta paralimpico attuale vicecampione del mondo di fioretto, che non riesce a esprimersi al meglio terminando anzitempo sia la prova di spada,19°, superato dal russo Karpov, che quella di fioretto, 17esimo, superato dal cinese Cheng.

Nella prova a squadre gli azzurri, dopo il successo ai quarti contro la Germania per 45-35, sono stati sconfitti di misura, 45-43, in semifinale dalla Polonia. Nella finale per il terzo posto, per l'Italia è giunta la battuta d'arresto per mano della Russia col punteggio di 45-28 chiudendo così in quarta posizione la prova.

Campionati del Mondo assoluti in svolgimento a Budapest con la partecipazione dell’atleta cussino di nazionalità togolese Miawotoe Komlan Efanam, che dopo l’esperienza dei Giochi d’Africa, nella quale aveva sfiorato l’accesso ai quarti di finale, 13esimo, battuto dal giovane egiziano Hamza, numero uno del ranking mondiale Under 20, è volato alla volta della capitale ungherese.

