Firenze Winter Park: pattinare sul ghiaccio in riva all’Arno

Fino al 23 febbraio due maxi piste di ghiaccio, Ice Stock, scuole di pattinaggio, spettacoli sportivi, giochi e sport invernali, free wifi e un viaggio alla scoperta di cibi e sapori, dal Giappone al Perù

Torna il Firenze Winter Park, la grande area dedicata a giochi e sport invernali, nel Giardino del TuscanyHall, a pochi metri dal fiume Arno. La nuova stagione andrà avanti fino al 23 febbraio 2020. Un'iniziativa diventata ormai una tradizione dell’inverno fiorentino e delle feste natalizie, pronta ad accogliere, in particolare, i tanti appassionati di pattinaggio sul ghiaccio.



Due le maxi piste: la “MASTER” coperta (18 metri x 38 metri) e la “RIVER” (10 metri x 20 metri) sempre coperta, pensata per i più piccoli e per coloro che si avvicinano per la prima volta al pattinaggio, e sulla quale sarà possibile praticare l’Ice Stock uno sport della stessa famiglia del curling adatto a grandi e piccini, che non richiede l’utilizzo dei pattini. Tutte le piste sono prenotabili in esclusiva per compleanni e feste private e aziendali e la mattina anche dagli istituti scolastici.



Due le scuole di pattinaggio: Il Giglio Bianco e Pino Florence Skating proporranno corsi per ogni livello e ogni età, dalla pratica nel tempo libero all’agonismo, pattinaggio artistico sul ghiaccio, ma anche Hockey su ghiaccio, free style su ghiaccio e su roller. Saranno a disposizione di tutti dei pinguini o delfini, dei veri e propri tutor meccanici, che facilitano l’utilizzo della pista per i principianti.



Grandi novità per quanto riguarda la ristorazione: l’osteria Il Rifugio del Winter Park proporrà un viaggio in quelle che sono le cucine invernali più sconosciute al mondo. Andremo in Asia con le cene povere di cucina giapponese, portando in tavola il tipico pasto delle piste da sci nipponiche, poi torneremo al confine tra Europa e Medio Oriente con la ricca e sorprendente cucina invernale turca, e infine risaliremo in Perù immergendoci nei sapori del tradizionale piatto andino in un mix di aromi ai confini del gusto. Si potranno gustare anche fragranti pizze. Anche senza glutine. Anche a tarda sera. E poi le prelibatezze fresche, semplici e stagionali della tradizione toscana, e per la merenda dell’inverno crêpes dolci e salate, vin brûlé, castagne e cioccolata calda.



Firenze Winter Park è aperto al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica. Dal 22 dicembre al 6 gennaio il parco sarà aperto tutti i giorni.



Lungarno Aldo Moro 50136 Firenze

334 6035780

info@firenzewinterpark.it

www.firenzewinterpark.it

25/11/2019