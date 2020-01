La Toscana piange Kobe Bryant deceduto in un incidente

La star NBA scomparsa ieri in un tragico incidente in elicottero. Il cordoglio della Fiorentina e di Ribery. Regione, Giani: 'Se ne va un campione che ha fatto sognare milioni di ragazzi'

Tutto il mondo ieri è rimasto senza parole dopo la notizia della morte di Kobe Bryant, star della NBA deceduto in un incidente sul proprio elicottero privato. Morti anche gli altri passeggeri a bordo del velivolo.

Anche la Toscana si è unita al dolore della famiglia, a partire dal Pistoia Basket, dove il padre Joe aveva giocato. In un post su Facebook la società lo ricorda così. 'Lo abbiamo visto giocare al PalaCarrara durante gli intervalli delle partite di papà Joe. Aveva un legame forte con la città di Pistoia e proprio qualche anno fa venne a farci visita. Che la terra ti sia lieve Kobe'.

La Fiorentina - su Twitter - ha scritto un messaggio di cordoglio. 'Riposa in pace Kobe Bryant - si legge nel post - i nostri pensieri alla famiglia in questi momenti difficili'. Messaggio commosso pure da parte di Franck Ribery corredato da un'immagine del campione di basket cresciuto da giovane in Toscana a Pistoia.

'Se ne va troppo presto un simbolo del Basket - ha scritto anche il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani - se ne va un campione che ha fatto sognare milioni di ragazzi, se ne va un’altra figura legata alla nostra Toscana, in cui aveva passato la sua adolescenza quando il padre giocava a Pistoia'.

27/01/2020