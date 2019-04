LIVORNO, SFIDA INTERNAZIONALE CON LA 'SETTIMANA VELICA'

In acqua dal 23 aprile al 1 maggio oltre 600 imbarcazioni e 1000 regatanti, 27 marine estere e 12 classi di regate

Grande festa in 'acqua' a Livorno per la Settimana Velica Internazionale, che torna in città dal 23 aprile al 1 maggio prossimi, manifestazione organizzata dall’Istituto di formazione degli Ufficiali della Marina Militare, con il sostegno del Comune della città labronica e dei circoli nautici del litorale.

Coinvolti nel grande evento oltre 600 imbarcazioni e 1000 regatanti e 27 marine estere. Dodici le classi di regata: ORC/IRC, Tridente 16, Optimist, Laser (prova valida quale terza tappa dell’Italia Cup), Hansa 303, Vele Latine, 2.4 Mr, Martin 16, J24, Asso Bug, Windsurf e Vele d’Epoca con la regata valida quale prima prova del Trofeo Artiglio dell’AIVE. Tra queste da menzionare la Naval Academies Regatta, organizzata in collaborazione con la Lega Italiana Vela e che vedrà sfidarsi davanti alla Terrazza Mascagni equipaggi provenienti da 27 Paesi del mondo in rappresentanza delle rispettive marinerie, Italia compresa.

L’edizione 2019 della Settimana Velica Internazionale sarà inoltre caratterizzata da numerose iniziative di promozione del mare tra le quali il concorso artistico “Il mare e le Vele”, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Il Tirreno”, e da importanti iniziative benefiche in collaborazione con Fondazione Francesca Rava–NPH Italia Onlus e Unicef. Non mancherà il tradizionale convegno (29 aprile) sulla tutela dell’ecosistema marino che, quest’anno, affronta il tema di come “preservare il mare - in rotta verso l’acquisizione di una mentalità plastic free”. E nell’occasione verrà sottoscritta da Marina Militare, Comune di Livorno e Comitato Circoli velici livornesi la Charta Smeralda, un codice etico comportamentale per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente marino promulgato in occasione del Forum One Ocean organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda nel 2017 per il suo 50° anniversario. Un impegno che prevede un premio One Ocean che andrà alla prima imbarcazione che, durante la RAN, transiterà per prima in tempo reale davanti Porto Cervo.

20/04/2019