WEEK END DI CORSA E BELLEZZA A SIENA: C'È LA ULTRAMARATHON

Si corre nei siti patrimono Unesco i prossimi 23 e 24 febbraio con tracciati che partono da San Gimignano, Colle Val d'Elsa e Monteriggioni per arrivare in Piazza del Campo a Siena

Tre percorsi che collegano due siti patrimonio Unesco, quelli di San Gimignano e Siena: basterebbe questo a rendere unico il percorso della Terra di Siena Ultramarathon, che si corre i prossimi 23 e 24 febbraio, festeggiando la sua sesta edizione.

Le altre due stazioni di 'partenza' saranno invece Colle Val d'Elsa e Monteriggioni, l'arrivo è previsto in Piazza del Campo a Siena.

Tra le novità di questa edizione di Ultramarathon c'è la stretta collaborazione con l'Università di Siena, che parteciperà all'iniziativa aprendo per gli atleti i suoi luoghi storici e proponendo le sue attività di ricerca scientifica e di formazione legate allo sport. E' proprio al Rettorato dell'Ateneo che gli atleti saranno accolti per la consegna dei pettorali e dei pacchi gara nel giorno precedente alla manifestazione, sabato 23 febbraio. All'interno del palazzo saranno allestiti stand informativi sui corsi di studio e i servizi per gli studenti, mentre i ricercatori potranno esporre i loro progetti di ricerca legati allo sport.

Gli atleti, i loro familiari e i cittadini saranno invitati a conoscere alcuni luoghi rappresentativi dell'Ateneo nel centro storico della città: saranno infatti organizzate visite guidate al Rettorato e alla sua torretta panoramica, al complesso didattico di San Niccolò, ex villaggio manicomiale, e al museo dell'Accademia dei Fisiocritici.

La collaborazione tra L'Università di Siena e Uisp rientra tra le nuove attività che l'Ateneo sta mettendo in campo sul tema dello sport, per promuovere la pratica sportiva tra i suoi studenti, facendone anche uno strumento di inclusione sociale, per intensificare le attività di ricerca scientifica interdisciplinare legate allo sport, e proporre iniziative di didattica e formazione sulle professioni legate allo sport.

28/01/2019