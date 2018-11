Alex e Centauro: un'alleanza tra robot per affrontare le emergenze

I due robot, sviluppati dalla Scuola Sant'Anna di Pisa e dall'Iit di Genova, lavorano insieme per intervenire in situazioni di disastro e pericolose per l'uomo

Una squadra robotica per affrontare le emergenze: arrivano da Pisa e Genova i due robot Centauro e Alex, che hanno imparato a parlare la stessa lingua per collaborare al servizio dell'uomo in caso di disastro.

Centauro è un quadrupede con braccia, mani e busto umanoide nato all'Istituto italiano di Tecnologia (Iit) di Genova. Alex, sviluppato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è un robot indossabile con tanto di braccia e pedali, che permette all'operatore umano di percepire sul proprio corpo le stesse sensazioni avvertite da Centauro, per telecomandarlo da remoto in modo preciso e naturale.



La collaborazione tra i due istituti di ricerca è nata quattro anni fa nell'ambito del progetto 'Centauro', finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università di Bonn in Germania.

"La sfida più grande - spiega Antonio Frisoli, del laboratorio di robotica percettiva della Sant'Anna - è stata quella di far dialogare fra loro Centauro e Alex. Ad oggi esistono dei linguaggi condivisi per l'integrazione di sistemi robotici complessi, ma all'interno del progetto abbiamo voluto definire dei protocolli ad hoc".

L'efficacia di questa cooperazione fra robot è stata recentemente testata sul campo in una facility in Germania, come spiega Luca Muratore dell'Iit di Genova. "Per la prima volta abbiamo usato il robot Centauro senza fili, grazie all'uso della batteria e al sistema di comunicazione wireless con la piattaforma di telecontrollo Alex, che permette all'operatore umano di vedere con gli 'occhi' di Centauro e di percepire la stessa forza che lui avverte interagendo con l'ambiente."

In questo modo è stato possibile far eseguire a Centauro diversi compiti che potrebbero essere cruciali sul luogo di un disastro, come muoversi su un terreno accidentato (usando sia le ruote che le quattro zampe), usare un trapano e altri utensili da lavoro, aprire e chiudere una valvola o aprire una porta e attraversarla.

10/11/2018