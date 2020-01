Internet veloce: aperto il cantiere per la banda ultra larga in Mugello

Al via i lavori a Scarperia, San Piero a Sieve e Pianvallico: sono 2200 gli edifici interessati dove sarà possibile navigare a mille megabit al secondo

La banda ultra larga è in arrivo in Mugello. È stato aperto ieri il cantiere per portare internet a mille megabit al secondo a Scarperia, San Piero a Sieve e Pianvallico: i lavori interessano 2.193 edifici per un valore di 743mila euro, e saranno conclusi entro la fine dell'anno. "Si apre un nuovo cantiere, un cantiere importante" ha commentato l'assessore all'innovazione della Toscana Vittorio Bugli, ieri sul posto per l'avvio dei lavori. A Scarperia e San Piero saranno distesi quasi 44 chilometri di fibra, ma per circa quaranta saranno utilizzati cavidotti e canaline che già esistono, un po' come sta succedendo in tutti i cantieri finora aperti. E se proprio ci sarà da scavare, si tratterà di minitrincee larghe e profonde poche decine di centimetri.

"La fibra ottica che stiamo posando è l'infrastruttura più importante che stiamo realizzando, perché raggiungerà tutta la Toscana - spiega Bugli - si tratta di un investimento dove i territori più piccoli e meno popolati hanno l'opportunità di godere di tecnologie a volte più avanzate di quelle che si possono trovare in alcune città per paesi oggi marginali e distanti dai grandi centri abitati significa risultare competitivi ed avere una carta in più per arrestarne lo spopolamento".

Per Bugli, "la Toscana è una delle Regioni più avanti nel portare la banda larga ovunque, se non la prima in assoluto, e se continueremo a marciare veloci senza perdere questo vantaggio vorrà dire essere più concorrenziali e attrattivi rispetto ad altre regioni dove la fibra ottica arriverà magari uno o due anni più tardi. Per questo abbiamo deciso di investire in tutta la Regione 80 milioni, per una infrastrutture che ne vale circa 200".

22/01/2020