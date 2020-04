Piaggio, il robot trasporta-oggetti premiato al 'Red Dot Award'

Ha un'autonomia di 4 ore e può trasportare oggetti fino a 20 kg. Ottima soluzione per la spesa o i libri di scuola. Commercializzazione pronta negli Stati Uniti

Si chiama Gita e potrebbe rappresentare una svolta nella mobilità moderna. Si tratta di un robot carrier della tipologia "follow me" - sviluppato e prodotto da Piaggio Fast Forward - in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore. Dunque utile per trasportare ad esempio i libri di scuola o la spesa.

Un'idea apprezzata anche dalla giuria internazionale del 'Red Dot Awards', in Germania: Gita ha ottenuto infatti il sigillo di qualità 'Red Dot' per il design unico e disruptive, e con il più prestigioso dei premi assegnati, il Best of the best tra i prodotti innovativi per “il livello straordinario di design innovativo e per la progettazione fuori dal comune”. La giuria inoltre ha apprezzato “le qualità e peculiarità del robot, un vero e proprio assistente personale che rappresenta la mobilità leggera del futuro”.

Il sigillo di qualità RED DOT nella categoria del product design assegnato a Gita è riservato ai migliori prodotti al mondo dalle riconosciute qualità in termini di design e innovazione. Tra gli altri che hanno ricevuto questo sigillo, anche prodotti di brand internazionali quali Apple, Braun, Acer, Fujifilm, Bosch e Philips.

La commercializzazione del robot iniziata lo scorso novembre sui canali on-line, prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

25/04/2020