AMBITI TURISTICI, LA REGIONE METTE A DISPOSIZIONE LE PRIME RISORSE

Sono state oltre 1 milione e 360 mila euro le risorse prenotate dai Comuni per l'avvio degli ambiti turistici omogenei. 85 mila euro per ognuno

Ecco le prime risorse che la Regione ha stanziato, tramite Toscana Promozione Turistica, agli Ambiti territoriali Omogenei che ne hanno fatto richiesta. La Toscana infatti - tramite una legge - ha creato 28 'ambiti'', rispettando i poli di attrattività per i quali sono più famosi o visitati, con l'obiettivo di far gestire in maniera associata fra i comuni accoglienza, informazione e promozione del proprio territorio.

Ad oggi, su 28, la costituzione in Ambito è avvenuta per 20 e di questi 16 hanno fatto richiesta di contributo alla Regione. Dunque ad oggi sono stati già ‘prenotati' dai Comuni per l'avvio degli Ambiti turistici 1 milione e 360 mila euro, circa 85 mila euro per ognuno. Toscana Promozione Turistica sta provvedendo ad erogare l'anticipo di tale somma mentre il saldo sarà versato dopo la rendicontazione del progetto.

"E' tangibile che l'introduzione nella normativa di questa innovazione ha risposto a una esigenza sentita dai territori i quali, con il superamento di Apt e province, avevano bisogno di meglio focalizzare e organizzare le funzioni relative al turismo e alle forme di promozione e marketing territoriale, secondo le proprie specificità - ha spiegato l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - La Toscana è grande e ricca di motivazioni di viaggio e aspetti che rendono ogni luogo qualcosa di importante e che merita attenzione specifica, in questo modo riusciamo a far parlare le tante toscane presenti esaltandole tutte',

Ad oggi hanno presentato un progetto e ottenuto il finanziamento i seguenti Ato: Costa degli Etruschi, Maremma Toscana Area Nord, Terre di Siena, Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana, Valdorcia, Valdichiana Senese, Vadichiana Aretina, Amiata, Area Pratese, Empolese Val d'Elsa e Montalbano, Firenze e Area Fiorentina, Chianti, Lunigiana, Maremma Toscana Area Sud, Mugello, Valdarno Aretino, Casentino, Valtiberina Toscana.

05/02/2019