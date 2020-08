Arriva 'Arezzo Extra-Time' se prenoti una notte ne hai un'altra in omaggio

Al via la campagna con cui il Comune di Arezzo e la Fondazione Arezzo Intour invitano i viaggiatori a visitare la città toscana, allungandone gratuitamente il soggiorno

Per scoprire Arezzo non basta un giorno, infatti arriva “Extra Time” il “voucher vacanza” che regala al viaggiatore tempo, esperienze e trasporti. Prende il via l’originale campagna con la quale la Fondazione Arezzo Intour va a gestire in maniera innovativa un importante contributo che il Comune di Arezzo ha stanziato a sostegno delle attività turistiche e che offrirà a chi viaggia molti buoni motivi in più per scegliere di soggiornare nella città toscana.



Sono 200 mila euro i fondi messi a disposizione dal Comune nel piano straordinario di interventi “Arezzo non molla e riparte” per questo progetto che, lontano dalle logiche dell’assistenzialismo puro, vuole porsi alla base di originale programma di rilancio turistico con ricadute importanti nell’economia locale grazie all’effetto moltiplicatore che solo questo tipo di azioni può innescare e coinvolgendo direttamente gli operatori del settore.

Come funziona?

Fino al 15 novembre (fino ad esaurimento fondi), con “Extra Time” chi decide di prenotare almeno un pernottamento ad Arezzo, ne avrà in omaggio un altro e un voucher per spostamenti in taxi e NCC, mentre coloro che decidono di rimanere in città per più giorni avranno in dono anche esperienze ed eventi.

Come partecipare?

Usufruire di “Extra Time” è facile: basta compilare il form disponibile all’indirizzo https://extratime. discoverarezzo.com/ e richiedere il coupon omaggio che dovrà essere inviato alla struttura al momento della prenotazione.

A questo punto non resterà che godersi del tempo extra, immersi nella bellezza di Arezzo e del suo territorio, ritagliandosi una vera vacanza su misura che ciascuno potrà disegnare in base ai propri gusti e ai propri interessi, lasciandosi ispirare dal portale di destinazione www.discoverarezzo.com che mette a disposizione del visitatore la sezione “My Arezzo” attraverso la quale, con pochi click, chiunque potrà organizzare i contenuti seguendo i propri interessi: una sorta di taccuino di viaggio personale, sempre disponibile per la consultazione.

10/08/2020