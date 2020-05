Crescono le bandiere blu in Toscana, sono 20. New entry Montignoso

Ottiene il riconoscimento della Fee Italia - nella categoria 'approdi' anche Marina di Porto Azzurro, all'Isola d'Elba

Sono venti le bandiere blu in Toscana, con un nuovo ingresso rispetto allo scorso anno: si tratta di Montignoso, per le spiagge. Ma c'è una novità anche per gli approdi con la new entry della Marina di Porto Azzurro, all'Isola d'Elba. La Toscana è dietro dunque solo alla Liguria, dove sventolano 32 località e davanti invece a Campania (19 bandiere blu) e Marche (15).

"La Bandiera Blu quest'anno sarà strumento di ripresa e di rilancio dell'immagine del Paese" - ha detto il presidente della Fee Italia, Claudio Mazza, nella giornata di consegna del riconoscimento. "Siamo certi che le località Bandiera Blu dove il livello di qualità ambientale e del servizio al turista è sempre stato al primo posto saranno in grado di garantire una gestione della stagione estiva efficiente e in sicurezza", continua Mazza sottolineando che "insieme ai Comuni, gli stabilimenti balneari avranno un ruolo fondamentale in termini di presidio delle spiagge, saranno loro che avranno il compito di conciliare il rispetto delle regole e il piacere di una giornata al mare".

Secondo il presidente dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) e del Snpa, Stefano Laporta, "in un momento così delicato e particolare per il nostro Paese, questo riconoscimento acquista un valore aggiunto quale supporto al rilancio del turismo italiano e di tutta la nostra economia, perché la valorizzazione della risorsa 'ambiente' rappresenta una delle chiavi di volta per ripensare il futuro del nostro Paese".

Ecco l'elenco delle bandiere blu in Toscana 2020

1. Carrara - Marina di Carrara Centro/Ovest

2. Massa - Ronchi Levante, Ronchi Ponente, Sinistra Brugiano/Marina Centro/ Destra Frigido/Sinistra Frigido, Campeggi/ Ricortola/Marina Ponente/Destra Brugiano

3. Montignoso, Cinquale

4. Forte dei Marmi - Litorale Centro/Capannina

5. Pietrasanta - Tonfano

6. Camaiore - Lido Arlecchino

7. Viareggio - Marina di Viareggio (Levante/ Ponente/, Torre del Lago Puccini

8. Pisa - Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

9. Livorno - Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella

10. Rosignano Marittimo - Castiglioncello, Vada

11. Cecina - Le Gorette, Marina di Cecina

12. Bibbona - Marina di Bibbona Centro/Sud

13- Castagneto Carducci - Marina di Castagneto Carducci

14. San Vincenzo - Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia

15. Piombino - Parco Naturale della Sterpaia

16. Marciana Marina, la Fenicia

17. Follonica - Spiaggia Sud/Spiaggia Nord

18. Castiglione della Pescaia - Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian d’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/Tombolo

19. Grosseto - Principina a Mare

20. Monte Argentario - Porto Santo Stefano La Caletta, Porto Santo Stefano Il Moletto, La Soda, Porto Santo Stefano Il Pozzarello, Cala Piccola, Porto Ercole Le Viste, la Feniglia

14/05/2020