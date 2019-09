Dal polpo all'aleatico: l'Isola d'Elba saluta Un'altra estate

Giovedì 5 settembre Marina di Campo ospiterà l'evento conclusivo della manifestazione organizzata da Regione Toscana e il quotidiano Il Tirreno

Da isola ad isola: il viaggio di Un’Altra Estate alla scoperta dei borghi della Toscana, iniziato nella piazza di Giglio Porto, termina a Marina di Campo nell’Elba, giovedì 5 settembre.

Le tappe di Un’altra estate, evento realizzato da Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Il Tirreno, Vetrina Toscana, FEISCT, hanno valorizzato la destinazione turistica toscana e i prodotti enogastronomici locali lungo la costa.

L’appuntamento è alle ore 18.00 in piazza Da Verrazzano, per la visita guidata che apre le porte di un’eccellenza italiana di fama internazionale: è qui che ha sede l’azienda Locman, prestigioso marchio di orologi conosciuto ed esportato in tutto il mondo.

Dopo la visita allo showroom, la passeggiata continua alla scoperta dell’antico borgo marinaro e delle sue pittoresche viuzze verso l’antica torre di avvistamento, simbolo del paese, da dove si potrà godere di un panorama unico. In piazza della Salata, invece, avrà luogo l’evento vero e proprio.

Qui ci saranno la giornalista Irene Arquint, Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica, Fabrizio Brancoli, direttore del Tirreno e Davide Montauti, sindaco del Comune di Campo nell’Elba, per i saluti istituzionali.

L’incontro, tra interviste e presentazioni, sarà l’occasione per fare un viaggio attraverso i cibi e i piatti tipici elbani che raccontano il meglio della cucina locale, una cucina estremamente variegata e ricca di sapori e sfumature: dal polpo lesso alla palamita, dall’ansonica all’aleatico.

La tappa finale chiude con un tocco di dolcezza: ospite d’eccezione il Gelato Festival, per salutare l’estate attraverso i sapori creati dai gelatieri artigiani: “l’orsa briachetta”, il gelato al fico melato e il gelato liquoroso al vino aleatico.

02/09/2019