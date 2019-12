Turismo: percorsi accessibili per tutti grazie a Firenze SuperAbile

Il progetto, realizzato attraverso una campagna di crowdfunding, ha l'obiettivo di realizzare una guida a come visitare la città per persone con esigenze speciali, dai portatori di handicap agli anziani

Percorsi di autonomia per visitare Firenze pensati per tutte le persone con esigenze speciali, dai portatori di handicap ai non vedenti, fino alle famiglie con bambini e agli anziani. Dove dormire o mangiare? Quali musei visitare? Dove trovare le informazioni per organizzare la visita in una delle città più belle del mondo? Tutte informazioni, raccolte sul campo da verificatori esperti, messe a disposizione, sia in forma cartacea che on-line, attraverso la guida ‘Firenze Superabile’.

Il progetto', presentato oggi a Palazzo Vecchio e realizzato attraverso una campagna di crowdfunding da Handy superabile onlus e Associazione culturale Prisma, ha l'obiettivo infatti di permettere a chiunque di visitare la città di Firenze e i suoi musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle proprie esigenze. Le informazioni raccolte potranno essere consultate all'interno della guida 'Firenze SuperAbile' e del portale handysuperabile.org.

La campagna di crowdfunding, possibile grazie al sostegno di Fondazione Cr Firenze, Fondazione 'Il Cuore si scioglie onlus', è patrocinata da Regione Toscana e Comune di Firenze.

"La sfida per il turismo - ha affermato l'assessore regionale Stefano Ciuoffo - è rendere le nostre città e i luoghi da visitare accessibili a tutti coloro che con disabilità fisica o sensoriale hanno attualmente delle limitazioni. Questa guida è un tassello in più per raggiungere questo obiettivo con il valore aggiunto delle prove sul campo".

Secondo l'assessore al turismo del Comune di Firenze Cecilia Del Re si tratta di "uno strumento efficace per offrire sempre maggiori occasioni di accessibilità a tutti i visitatori della città. Un percorso che come amministrazione stiamo portando avanti attraverso varie iniziative, assolutamente in linea con quella di oggi."

16/12/2019