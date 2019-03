Hospitality, Digital Strategy, Food and Wine e Destination

Scopri i quattro 'focus' della nuova edizione della Borsa del turismo online

Dal 20 al 21 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze si incontreranno i 'big' del travel, oltre 180 ospiti da tutto il mondo per studiare e discutere le nuove tendenze del settore all'undicesima edzione della Borsa del Turismo Online. Quattro sono i 'focus' su cui si concentreranno gli incontri e gli interventi.

HOSPITALITY

Sono numerosi gli aspetti correlati al tema dell’Hospitality che si andranno a sviluppare in BTO11. Si parlerà di sicurezza delle transazioni online, dei processi aziendali che implicano sempre più tecnologia a supporto del fattore umano, che resta sempre elemento irrinunciabile in un contesto di servizi alla persona, come quello alberghiero. Altro tema i Dream Hotel: gli alberghi saranno riprogettati per utilizzare al meglio tecnologie, spazi condivisi e food delivery. Altro tema al centro della discussione sarà l’Intelligenza Artificiale rappresentata dai chatbot e dall’interfaccia vocale (VUI) che sono ogni giorno più diffuse e si migliorano costantemente apprendendo dall’uomo. Questi canali potrebbero diventare la soluzione preferenziale per gli ospiti del settore alberghiero per rivolgere domande, presentare ordinazioni, condividere reclami e anche effettuare prenotazioni. Alcune catene alberghiere internazionali hanno già investito tempo e denaro su queste tecnologie e ne racconteranno gli esiti, insieme a Giovanna Manzi di Best Western e Charlie Cadbury di Say It Now. Con Massimo Caria di Tooly.tips e Margaret Ady di Apaleo si parlerà del ruolo crescente dei software alberghieri e del problema della scelta di fronte a un mercato sempre più vasto. Infine, i veri protagonisti della prima condanna penale per la pubblicazione di false recensioni in Italia.



DIGITAL STRATEGY

Nei mercati più evoluti tra cui l’Italia quasi un acquisto su due avviene già online e il trend è sempre più in crescita. Questa evoluzione velocissima è legata anche alla crescita del mobile e-commerce che oggi equivale ad un quarto degli acquisti in Italia (dati 2018 dell’Osservatorio eCommerce B2C promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm), dai pagamenti sempre più semplificati a 1-click “Tap-and-Pay”, dalle sperimentazioni in voice payment, e dai nuovi progetti hitech di Amazon (Alexa) e Google, ora con TestMySite, la piattaforma sui tempi di caricamento da mobile del proprio sito ecommerce è possibile misurare il potenziale revenue che si genererebbe per ogni secondo risparmiato sui tempi di caricamento della pagina. Il canale di vendita diretto giocherà un ruolo sempre più centrale: l’ultimo rapporto di Phocuswright sul mercato italiano stima che sia pari al 29% di fatturato sul sito proprietario e al 21% su quello degli intermediari (OTA). Ciò richiede non solo di avere un sito che possa convertire il traffico in prenotazioni, ma che possa fornire un’esperienza d’uso facile e intuitiva. Ecco perché occorrono competenze più specifiche per migliorare costantemente l’usabilità di un sito, per intercettare la domanda nei canali giusti, per saper trasmettere la propria proposta con gli strumenti adatti: immagini, video, post, DEM. In BTO11 ci saranno numerose Cassette degli Attrezzi per capire come si approcciano i canali più maturi dell’advertising e ottenere il massimo dei risultati commerciali. Con Google, Amazon Pay, Alipay, Airbnb, TripAdvisor, Booking.com e altri player si analizzerà l’evoluzione in atto.



FOOD AND WINE TOURISM

Il mondo del Food&Wine sta attraversando grandi evoluzioni legate anche alla tecnologia e al digitale. La crescita vertiginosa del food delivery è un esempio lampante, se ne parlerà con Matteo Sarzana General Manager di Deliveroo, David Marchiori Chef dell’Osteria Plip e Giuseppe Castronovo fondatore dell’app StreetEat per passare poi ai nuovi modelli di business come i ghost restaurant (senza tavoli) e alle prenotazioni online dei ristoranti. Spazio poi al focus dedicato ad alcune tra le più innovative strategie di turismo enogastronomico abbinate ad un uso avanzato della tecnologia da parte delle destinazioni e delle loro filiere. Ne parleranno i responsabili di Australia Turismo, Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo e dell’ Heineken Experience di Amsterdam. Ma affrontare il tema del Food and Wine Tourism significa anche approfondire il tema della tracciabilità delle materie prime e il suo legame con il territorio impiegando sistemi innovativi con le blockchain. È il caso di pOsti, prima startup innovativa in ambito ristorazione ideata dallo Chef Antonello Colonna. La sua ricetta è stata la prima al mondo tracciata e certificata: le informazioni su storia del piatto, materie prime e preparazione sono rese fruibili al consumatore attraverso una notifica sul proprio smartphone. Di neuroscienze applicate al cibo si discuterà con uno dei “guest” di BTO11, il professor Charles Spence, che nel suo keynote parla di Gastrofisica: “Qual è l’effetto di servire cibo su piatti piccoli o rossi o circolari? Perché consumiamo il 35% in più di cibo quando mangiamo con un’altra persona e il 75% in più quando ne abbiamo tre?”. Gastrofisica è il nuovo campo di conoscenza che combina discipline come la scienza, la neuroscienza, la psicologia e il design. Rivela come le aziende alimentari stiano creano tecnologie all’avanguardia, e come questo possa trasformare il modo in cui mangeremo in futuro. I nuovi sistemi di prenotazione online dei ristoranti come the Fork e Quandoo.



DESTINATION

A BTO11 saranno presenti destinazioni, regioni e città che racconteranno come siano riuscite a valorizzare i propri territori con best praticte, idee digital innovative o eventi di rilevanza mondiale. Ne parleremo con il Lago di Costanza, l’isola di Creta, Trenitalia, Milano, Bologna e tanti altri. Saranno presenti anche Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 e le Regioni: Friuli Venezia Giulia - sempre attenta ai social con il blog www.fvglivexperience.it, - Trentino e Puglia - con il progetto sul food insieme a Expedia. BTO11 sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio di Ecosistemi Digitali, il percorso iniziato nel 2016, promosso dal Mipaaft, MiSE, le Regioni italiane e le Province autonome di Trento e Bolzano, sviluppato insieme a Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica ed ENIT per la definizione e nell’ avviamento del Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022. L’appuntamento rappresenta un’occasione per individuare le 5 priorità del turismo digitale del paese, condividere strategie e progetti in ambito digitale, da restituire a chi avrà la responsabilità a livello di Governo Centrale di progettare e implementare iniziative a sostegno dell’innovazione nel turismo per la Destinazione Italia.

Per informazioni:

https://www.buytourismonline.com/

18/03/2019