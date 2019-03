In bicicletta sulla Via Francigena: Fucecchio festeggia il tratto ciclabile

Domenica 24 marzo si terrà l'inaugurazione dell'itinerario ciclabile da Fucecchio a Gambassi Terme con una pedalata aperta a tutti

Inizierà sabato prossimo 23 marzo a Lucca, alla Casa del Boia, un ciclo di inaugurazioni dell'itinerario ciclabile della Via Francigena toscana, che va da Pontremoli a Radicofani.

Domenica 24 marzo sarà inaugurato il tratto ciclabile centro-sud che va da Galleno, frazione del Comune di Fucecchio, a Gambassi Terme. Per l’occasione si terrà un evento speciale tra sport, turismo e cultura, a cui parteciperanno anche l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Ospiti della giornata due campioni del ciclismo: Andrea Tafi e Edita Pučinskaite. Il 30 aprile sarà la volta dell'inaugurazione del tracciato nord: il raduno dei ciclisti che vi prenderanno parte è previsto al Castello di Terra rossa, ad Aulla.

"Il prossimo weekend – spiega l'assessore Ciuoffo – sarà dedicato all'inaugurazione dei tracciati ciclabili per salutare la primavera nei migliori dei modi e poter quindi godere di questa nuova infrastruttura di mobilità dolce. Sulla Francigena la Toscana ha creduto e investito per prima rispetto ad altre regioni, strutturando un sistema di valorizzazione e riscoperta dei Cammini e del turismo sostenibile che si integra con la bellezza del nostro paesaggio alla riscoperta delle facce meno conosciute del nostro territorio. Per il percorso ciclabile la Regione ha messo a disposizione 345 mila euro che hanno permesso di segnalare l'itinerario nelle due direzioni (nord-sud e sud-nord) e che si integra con i percorsi a piedi e a cavallo".

Il taglio del nastro del tracciato dell'aggregazione Centro Sud è previsto alle ore 9 in Piazza della Chiesa a Galleno da dove partirà la staffetta diretta in Valdelsa. Alla biciclettata di domenica potranno partecipare tutti i cittadini che vorranno iscriversi. Chi vorrà percorrere una distanza minore potrà partire da altri punti di ritrovo posizionati a Fucecchio (Piazza Vittorio Veneto), a San Miniato (Piazza della Repubblica) e a Castelfiorentino (Piazza Achille Grandi). I partecipanti, oltre che con la propria bicicletta, dovranno presentarsi con un documento d'identità e la copia della scheda di iscrizione che è possibile scaricare dal sito del Comune.

21/03/2019