In volo sopra Firenze con i lanci in paracadute di Skydive Dream

Per i più avventurosi arriva la possibilità di lanciarsi in tandem in paracadute sipra la città insieme agli istruttori

Sono partiti sopra il cielo di Firenze gli "Air show" di Skydive Dream, gruppo di paracadutisti professionisti: spettacolari lanci in paracadute e tuta alare con fumogeni ed effetti speciali. L'annuncio è stato dato ieri da Toscana Aeroporti: obiettivo dell'operazione è proporre alla città una nuova attrattiva turistica.



"Dopo un lungo percorso - Max Haim, ideatore di Skydive Dream - siamo riusciti ad ottenere tutte le autorizzazioni per effettuare lanci su Firenze. Volare sulla città è stato incredibile e vedere la Cupola del Brunelleschi dal cielo ha emozionato tutto il team. Non vediamo l'ora di aprire questa esperienza a un pubblico sempre più grande".

Dal primo ottobre infatti è possibile lanciarsi in tandem con il paracadute sui cieli della città insieme agli stessi istruttori che compiono gli spettacoli. Prima di Firenze solo Dubai e Bora Bora hanno offerto questo servizio. Particolare attenzione è stata posta alla questione sicurezza, tutta l’attrezzatura utilizzata è infatti di ultima generazione, partendo dagli aerei utilizzati per arrivare ai paracadute e ai dispositivi di sicurezza. I più avventurosi possono anche prenotare i lanci tandem privati da 4500 metri con vista su Firenze.

10/11/2018