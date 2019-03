L'11esima edizione della BTO sarà una 'smart edition'

Essere 'smart' nel turismo significa offrire servizi digitali innovativi in grado di migliorare l’esperienza dei viaggiatori, la gestione delle destinazioni, il management e il marketing delle imprese del settore

Negli ultimi dieci anni, l’avvento delle nuove tecnologie ha facilitato la generazione di sistemi intelligenti, che integrano hardware, software e tecnologie di rete e consentono un uso efficace delle informazioni. Intelligenti perché forniscono la conoscenza in tempo reale del mondo, realizzano analisi ponderate per aiutare persone e organizzazioni a prendere decisioni, ottimizzare i processi, migliorare le esperienze offerte, accrescere il coinvolgimento e la condivisione di tutti gli ospiti di un’impresa o di un territorio.



La ICT- Information and Communications Technology rappresenta una straordinaria opportunità per attivare ecosistemi digitali anche per l’industria dei viaggi. Aziende, enti e attori del turismo, globalmente, si stanno operando per comprenderne le opportunità e per trarre nuovi vantaggi competitivi dalla semplificazione e accelerazione nella costruzioni di collaborazioni e integrazioni sempre più vicine alle esigenze del viaggiatore contemporaneo. Le connessioni tra digitale e oggetti fisici, ovvero Internet of Things (IoT), in particolare, possono consentire innumerevoli impieghi per i progetti di turismo smart con le interconnessioni digitali tra e infrastrutture fisiche presenti sui territori.



Per queste e per altre valutazioni il concetto di “Smart” sarà elemento di connessione dell’intero programma della Borsa del Turismo Online dal 20 al 21 marzo alla Stazione Leopolda di Firenze, perché applicabile a tutte le componenti dell’offerta e della domanda: dall’ospitalità alla mobilità , dalla gestione e promozione delle destinazioni alle integrazioni tra fornitori di servizi, pubblici e privati, dai sistemi di analisi dei flussi turistici alla costruzione di esperienze personalizzate.



Sono 4 i topic della nuova edizione: Hospitality, Food&Wine Tourism, Destination e Digital Strategy. Una grande attenzione al “qui ed ora” , come ci ricorda il payoff “Right here, right now”, attraverso testimonianze di casi di successo, e una ricerca continua sui cambiamenti di uno dei settori più importanti per il nostro paese, il turismo, invitando esperti, opinion e decision makers a raccontare cosa si aspettano dal futuro e come affrontano intelligentemente la grande sfida di competitività.



https://www.buytourismonline.com/

18/03/2019