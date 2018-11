L'ACCOGLIENZA IN CAMPAGNA: AD AREZZO C'È AGRIETOUR

Il modello agrituristico italiano al centro della manifestazione che si tiene ad Arezzo Fiere il 15 e 16 novembre. Un mercato che vale oltre un miliardo di euro all'anno

Agricoltura e campagna: due ingredienti fondamentali per l'appeal del movimento turistico in Italia. Un modello - quello dell'agriturismo - che vede risultati positivi e duraturi, con una crescita costante, tanto che nel 2017 risultano 23.406 aziende del settore autorizzate, 745 in più rispetto all’anno precedente (+3,3%). Le presenze dei clienti negli agriturismi ammontano invece a 12,7 milioni (+5,3% rispetto al 2016), come confermato i dati di Istat. La dimensione economica del settore agrituristico è invece pari a 1,36 miliardi di euro (2017), in crescita del 6,7% sull'anno precedente.

Numeri al centro dell'edizione 2018 di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale al via ad Arezzo Fiere e Congressi dal 15 al 16 novembre prossimi con una versione rinnovata.

Tanti gli eventi in programma nella due giorni, che pone l'accento anche sulla formazione. Dalla legislazione alla promozione via web, passando per le pratiche sostenibili fino ad arrivare all’agricoltura sociale, questi i temi trattati negli anni all'interno della manifestazione che anche in questa edizione propone un ricco programma di appuntamenti sulle tecniche di analisi e valutazione della customer satisfaction e sui modelli di turismo esperienziale.

Al centro anche l’importanza dello storytelling della propria azione e come incrementare il fatturato del 20% in poche mosse e ancora l’innovazione tecnologica nei laboratori alimentari. Alcuni master affronteranno invece l’importanza della gestione dei social network, poi la ristorazione leggera e la somministrazione di prodotti tipici. Infine come sviluppare la fattoria didattica e alcuni saggi sull’educazione nutrizionale.

Non mancheranno poi gli incontri B2B, con il potenziamento del modello che vedrà ancora una selezionata e cospicua presenza di buyer provenienti da tutto il mondo interessati a scoprire l’offerta nazionale. Il modello sarà quello del “matching day”, con presentazioni dedicata ai buyer a cura dei territori presenti in fiera e del tradizionale B2B per le aziende che potranno creare una agenda prima della fiera.

05/11/2018