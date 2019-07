Laterina Medievale: una festa di ferro e fuoco

Il 26, 27 e 28 luglio torna l'affascinante teatro di strada fatto di trampolieri, giochi di fuoco e macchine pirotecniche

Nell’ultimo fine settimana di luglio, ormai da oltre 15 anni, il Castello di Laterina si trasforma, tornando al suo antico splendore con la Festa Medievale.

Tanti i protagonisti dell’edizione 2019, in programma per i giorni: laed il loroGli, le loro parate e animazioni, danze acrobatiche, giocoleria e spettacoli pirotecnici. Risate a volontà con ilmentre i ritmi deie deiaccompagneranno i visitatori fino a tarda notte. Immancabili i combattimenti mozzafiato degli amici guerrieri dellae le esibizioni dei rapaci dei Guelfi Falconieri, che terranno grandi e piccini con il naso all’insù.sarà presente come ogni anno con le sue predizioni, mentre il Sipario Medievale allestirà il suggestivo mercato con dimostrazione di arti e mestieri.saranno aperti fino a tardi e, grazie alla collaborazione con AiC Toscana, anche le persone celiache potranno banchettare in compagnia.Nei tre giorni della festa sarà possibile vedere lanel campo militare e le macchine da guerra fedelmente ricostruite, assistere a cortei storici e rievocazioni, cimentarsi in giochi d’abilità e passeggiare mano nella mano

