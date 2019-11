Mediterraneo, destinazione smart. Incontro a Livorno

Il punto il prossimo 3 dicembre: saranno discussi i temi turistici, dall'utilizzo dei big data fino alla promozione delle destinazioni

Sarà Livoro ad ospitare a Cisternino di Città il prossimo 3 dicembre l'evento nazionale PANORAMED dal titolo "Mediterraneo, Destinazione SMART. Fuori dai cliché", un incontro promosso da Regione Toscana e Regione Marche, organizzato in collaborazione con il comune di Livorno. L'obiettivo è quello di scaturire una discussione e un dibattito sui temi del turismo, dall'utilizzo di big data alla nascita di alleanze strategiche pubblico-private per la promozione e la gestione delle destinazioni.

"Data driven destinations" e "Co-alition for Destination" i due focus su cui si confronteranno i panel di esperti, cercando di cogliere reali opportunità, vincoli, esperienze e proposte per la gestione dei flussi turistici e l'allungamento della stagione nelle aree costiere.

La giornata si aprirà con i saluti del sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo. Interveranno - tra gli altri - Giovanni Liberatore dell'Università di Firenze, il dirigente del Settore Turismo della Regione Toscana Francesco Tapinassi ed ancora Massimo Giusfredi, direttore di Apam Montecatini e Federico Campatelli di Anci Toscana. Non mancheranno le relazioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia e Valle d'Aosta, coordinate da Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica.

Le conclusione saranno affidate ad Albino Caporale, a capo della Direzione Attività Produttive della Regione Toscana.

L'iniziativa si svolge a chiusura dell'evento finale del progetto europeo MITOMED+ sul tema del turismo sostenibile, che si terrà la mattina del 3 dicembre.

Target group: national/ regional institutional policy makers, bodies/authorities, private sector/business representatives, representatives of academia, research and training sector, representatives of civil society, thematic and think tank networks and others subjects dealing with Tourism.

19/11/2019