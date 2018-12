Natale 2018: Firenze al 5° posto delle destinazioni più ambite

Le città d’arte sono in cima ai desideri degli stranieri per le vacanze natalizie

Le città d’arte come Milano, Roma, Venezia e Firenze dominano la classifica dellemete italiane più popolari tra gli stranieri per le imminenti festività natalizie. La Top 5 per il 2018 stilata dal sito web momondo.it vede Milano in testa a scalzare Roma dal podio. La città lombarda attrae numerosi turisti che non perderanno occasione di ammirare Piazza del Duomo addobbata a festa: i portici meridionali si trasformano in un maxi schermo per proiezioni suggestive e la volta dell’attigua Galleria Vittorio Emanuele II – il passaggio-salotto che conduce alla Scala – è un vero e proprio cielo illuminato da migliaia di luci.



In seconda posizione Roma: anfiteatri, terme e templi antichi, cupole che disegnano lo skyline, fontane monumentali, chiese ed edifici realizzati in molteplici stili architettonici, e opere d’arte uniche al loro interno accoglieranno i viaggiatori stranieri che decideranno di trascorrere nella Capitale il loro break di fine anno. L’aria che si respira nelle stradine del centro storico, per i vicoli e le piazzette sparse per Roma è unica in questo periodo.



Venezia scala la classifica di un posto rispetto allo scorso anno, aggiudicandosi la terza posizione. La nebbiolina sulla Laguna e piazza San Marco, i palazzi signorili accesi da luci soffuse sono una meraviglia per gli occhi. Una vacanza a Venezia durante il mese di dicembre è ancora più romantica; sono, infatti, tanti i viaggiatori stranieri che proprio per questo sceglieranno il capoluogo veneto per una fuga di fine anno. Girovagare per ponti, lungo il Canal Grande, per le calli e i campi, avvolti dall’atmosfera natalizia, è un’esperienza unica.



La classifica del 2018 prosegue poi con una new entry: Senales. La cittadina della provincia autonoma di Bolzano, composta da alcune frazioni tutte distribuite nell’omonima valle, è un vero e proprio paradiso per gli sport invernali e una meta prediletta dai viaggiatori che amano sciare.



A chiudere la classifica Firenze, che si riconferma anche nel 2018 alla quinta posizione. Durante le feste natalizie, il capoluogo toscano si agghinda di luminarie, suoni e colori e si popola di presepi, alberi e mercatini. Tra le vie della città in questo periodo dell’anno si respira un’aria unica con le mille luci che illuminano i monumenti rinascimentali.

