TREKKING URBANO, PASSEGGIARE A MASSA MARITTIMA TRA STORIA E SAPORI

Dal museo archeologico alla Cattedrale, passando dalla Fonte dell’Abbondanza e San Pietro all’Orto. Appuntamento il 31 ottobre nel cuore della maremma

Anche a Massa Marittima (Grosseto) si celebra la Giornata nazionale del trekking urbano. Mercoledì 31 ottobre è infati in programma "Raccontami come mangi e ti dirò chi sei. Camminando tra cibo, arte e paesaggi alla scoperta della città".

Giunta alla sua XV edizione, la festa del turismo sostenibile a cui hanno aderito 54 città d’arte italiane che, guidate da Siena, porterà i visitatori a spasso tra angoli misteriosi e luoghi teatro di leggende dei centri storici delle più belle città italiane offrendo un ricco programma d’iniziative per scoprire camminando, gli aspetti che uniscono arte, cultura, spiritualità e prodotti tipici.

A Massa Marittima, l’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con Slow Food Monteregio e il Parco Nazionale delle Colline Metallifere con il titolo "Passeggiando tra la storia e i sapori". L’escursione inizia alle ore 15 con ritrovo davanti al Museo Archeologico in Piazza Garibaldi e permetterà di scoprire in modo diverso Massa Marittima, cuore medievale della Maremma celebre per la sua Cattedrale dedicata a San Cerbone del XIII secolo.

La passeggiata, a passo di trekking, prevede la visita ad alcuni dei monumenti più importanti per scoprirne i dettagli meno conosciuti che spesso non si trovano descritti sulle guide ufficiali. Tra le tappe, oltre alla Cattedrale, la Fonte dell’Abbondanza recentemente restaurata grazie all’Art Bonus, il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, la Torre dell’Orologio e il complesso Museale di San Pietro all’Orto dove è ancora possibile fino al 4 novembre ammirare la mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma. Capolavori dai territori di Grosseto e Siena”, che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico.

Proprio al museo i partecipanti potranno degustare una selezione di prodotti tipici locali grazie alla collaborazione di Slow Food Monteregio. “La nostra partecipazione al trekking urbano è ormai un appuntamento fisso" ha detto l’assessore alla cultura e turismo del Comune di Massa Marittima, Marco Paperini. "Rappresenta una bella occasione per far conoscere la città nell’ambito di un grande evento nazionale. Nello stesso tempo possiamo promuovere un turismo sostenibile, più lento ma che privilegia gli angoli più nascosti e meno noti di una città d’arte come la nostra”.

L’evento è gratuito, ma la prenotazione obbligatoria. Per infoormazioni, contattare l'ufficio turistico (tel. 0566906554, e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it).

29/10/2018