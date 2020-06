La Versilia è pronta a riaccogliere i turisti. Pietrasanta chiude le spiagge la notte

Gli albergatori stimano un calo del 60% di fatturato ma sperano di recuperare con gli arrivi dall'estero. Le spiagge sono state messe in sicurezza.

La Versilia si prepara a riaccogliere i turisti per una stagione estiva che si preannuncia in tono certamente minore a causa dell'emergenza sanitaria: ma le prime prenotazioni da fuori Toscana sono cominciate ad arrivare, secondo quanto riferito dagli albergatori, e c'è la speranza di recuperare almeno per parte della stagione i 'big spender' russi e arabi.

E se il meteo sfavorevole scoraggerà l'apertura di alcuni alberghi questo weekend, l'aspettativa degli operatori è che dal 13 giugno si possa ripartire sul serio. "Un po' di gente è già arrivata, vediamo cosa accade adesso con l'apertura dei movimenti interregionali", spiega il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. La località più prestigiosa della Versilia, oltre agli affezionati del Nord Italia, attende anche il ritorno degli stranieri: Russia ed Emirati Arabi, ma anche Austria e Svizzera.

"Abbiamo seguito tutte le linee guida sulla sicurezza - dice Murzi - sulla spiaggia per noi è semplice, perché è ampia e ci sono spazi di minimo 20 metri quadrati per gli ombrelloni. L'importante è che chi viene rispetti le regole". Paolo Corchia, vicepresidente nazionale di Federalberghi e leader degli albergatori versiliesi, osserva che "stanno cominciando ad arrivare le prenotazioni, ma siamo a un livello molto lontano dagli anni precedenti", tanto che stima "un calo del 60%" del fatturato 2020. Si parte dunque dallo zoccolo duro dei clienti fidelizzati: "I nostri clienti - dice Corchia - sanno che adottiamo tutti i protocolli di sicurezza".

E intanto per evitare gli assembramenti e anche gli atti vandalici che si sono registrati nei primi weekend dopo il

lockdown il Comune di Pietrasanta ha deciso di chiudere le spiagge di notte e vietare gli assembramenti nel centro storico. Fino al 15 settembre è vietato sostare dalle 17 alle 8 nel tratto di strada che congiunge piazza Duomo a via Oberdan, accedere alla spiaggia dalle 22 alle 6. Interdetto anche l'arenile del demanio marittimo corrispondente al sottopontile di Tonfano. Previsto il divieto di detenere bevande, anche se portate da casa, fuori dei locali e nelle aree di pertinenza dalle 22 alle 6. Nella stessa fascia oraria è vietata la vendita da asporto di bevande.

06/06/2020