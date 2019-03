Vivi l'esperienza della Borsa del turismo con l'App 'MyBTO'

Disponibile per iOS e Android sarà una 'bussola' per orientarsi nei due giorni del festival

Tutto pronto per BTO11 Right Here Right Now, l’evento di riferimento dedicato al rapporto tra travel & innovation in programma il 20 e 21 marzo, alla Stazione Leopolda di Firenze. Due giornate ricche di appuntamenti: decine di incontri, panel e workshop durante i quali verranno delineati trend e scenari del turismo mondiale, verranno presentati dati, ricerche, best practice e start up applicate al travel.



Oltre 180 speaker, tra cui big internazionali, si daranno il cambio sul palco delle diverse hall. Il pubblico potrà scegliersi il proprio percorso su misura nel palinsesto costruito dal direttore scientifico di BTO11, Francesco Tapinassi, insieme ai membri dell’advisory board e sviluppato attorno al tema chiave ‘smartness’ su 4 asset principali: Hospitality, Destination, Digital Strategy, Food and Wine Tourism.

Per vivere al meglio l'esperienza di BTO11 è possibile scaricare gratuitamente l'app MyBTO disponibile per iOS e Android, che fungerà da bussola per orientarsi nel ricchissimo programma della due giorni alla Stazione Leopolda.

Per scaricare MyBTO visita:

https://www.buytourismonline.com/scarica-app/

18/03/2019