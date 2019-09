Pisa è la capofila del Network delle Università per la pace

Alla rete, di cui il Cisp dell'Università di Pisa è Centro nazionale di riferimento, hanno finora aderito 29 atenei

Nella Sala Affreschi della Conferenza dei Rettori delle Università italiane si è svolta la prima riunione delle referenti e dei referenti del Network delle Università per la pace promosso dalla CRUI su impulso del rettore di Pisa Paolo Mancarella e del rettore di Brescia Maurizio Tira. Alla rete - di cui il Cisp è Centro nazionale di riferimento - hanno fino ad ora aderito 29 atenei e già da questo primo incontro è risultata evidente l'esistenza di un immenso patrimonio di ricerca, formazione e attività di terza missione sui temi della pace positiva e dei diritti umani: un patrimonio che grazie alla rete verrà messo a sistema e diventerà sapere condiviso, con l'obiettivo di favorire la nonviolenza come approccio alla gestione dei conflitti, perseguendo la cultura del dialogo, del rispetto, dell’inclusione, della solidarietà e della condivisione, nel solco dei principi costituzionali di dignità della persona, libertà, giustizia e democrazia.

La finalità principale della rete è la diffusione della cultura e della pratica della pace positiva, in modo da rafforzare la riconoscibilità dell’esperienza italiana a livello internazionale e di incrementare le ricadute positive delle azioni poste in essere dai membri della rete.



Le altre finalità del Network sono:

- promuovere all’interno della comunità universitaria l’attenzione alla costruzione della pace, come vocazione costitutiva dell’Accademia e come perno di tutte le discipline in essa coltivate, nelle attività di ricerca, formazione e terza missione

- favorire la nonviolenza come approccio alla gestione dei conflitti, perseguendo la cultura del dialogo, del rispetto, dell’inclusione, della solidarietà e della condivisione, nel solco dei principi costituzionali di dignità della persona, libertà, giustizia e democrazia

- contribuire attraverso la ricerca alle analisi delle cause delle disuguaglianze, del sottosviluppo e della povertà (che spesso sono causa dei conflitti armati) e al loro superamento.



La rete, non gerarchica, ha il suo riferimento provvisorio presso il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa.

Pisa è la capofila del Network delle Università per la pace

18/09/2019