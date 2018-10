UN ROBOT CONTRO LE MINE ANTIUOMO, L'HA REALIZZATO L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

E' dotato di radar olografici e sensori per il rilievo del terreno: il robot può rintracciare gli ordigni senza mettere a rischio gli operatori

L'Università di Firenze ha messo a punto un robot dotato di radar olografici e sensori per il rilievo del terreno, che può rintracciare le mine antiuomo senza mettere a rischio gli operatori.

Nel 2015 il team dell’Ateneo fiorentino - coordinato da Lorenzo Capineri - è stato scelto dall’organizzazione internazionale che promuove il dialogo e la cooperazione internazionale sulla base della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e dello scambio di conoscenze, per sviluppare nuove tecnologie elettroniche utili a rendere più efficiente e sicura la rilevazione di ordigni esplosivi durante le azioni di sminamento umanitario.

I radar olografici ideati dai ricercatori Unifi, infatti, sono in grado di ottenere immagini ad alta risoluzione di oggetti sotterrati, rilevandone in modo veloce e accurato dimensioni e forma. Essendo montati sul robot, eliminano i rischi all’incolumità degli operatori addetti allo sminamento e riescono a lavorare in condizioni ambientali complesse e con maggiore produttività.

Il robot sarà presentato mercoledì 17 ottobre, alla Scuola di Ingegneria (via di Santa Marta, 3 Firenze), in occasione dell’“Advanced Research Workshop on Explosive Detection” organizzato nell’ambito del programma “Science for Peace and Security” della NATO.

15/10/2018