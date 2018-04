A Empoli la quindicesima edizione di Ludicomix Bricks & Kids

Sabato 21 e domenica 22 tavoli da gioco, mattoncini a profusione, illustrazioni, cosplayer e tanta fantasia

Sfreccia veloce verso i cieli empolesi il Ciuchino alato mascotte di Ludicomix Bricks & Kids: la 15ª edizione della manifestazione ludica interamente ‘made in Empoli’ ma conosciuta in tutta la regione si terrà sabato 21 e domenica 22 aprile. Ludicomix Bricks & Kids tornerà ad appropriarsi delle piazze della città, come mostra il manifesto realizzato dal fumettista livornese Daniele Caluri. Sono stati oltre 50.000 i visitatori delle ultime edizioni. La storia di Ludicomix inizia nel 2004, registrando negli anni un naturale e crescente successo che porta a siglare, nel 2015, l’unione con “Mattoncini a Palazzo”, altro importante evento giocoso toscano, iniziando così l’avventura di Ludicomix Bricks & Kids.

Il nuovo appuntamento con questa storica kermesse empolese vede un programma che si apre sempre più ai media della cultura giovanile. Le novità più salienti vedono una riorganizzazione funzionale delle aree tematiche nel centro città. Il Chiostro degli Agostiniani ritorna in grande stile, fruibile da tutti come fulcro degli incontri dedicati all’arte dell’illustrazione. Piazza Farinata degli Uberti, allargata dalla piazzetta della Propositura e da Palazzo Pretorio, sarà contenitore delle attività fantastiche delle associazioni, del collezionismo e di quanto di più si possa offrire ai bambini con le loro famiglie, con gioco libero e una fornitissima ludoteca dedicata ai giochi da tavolo.

Il cuore ludico di Ludicomix torna a pulsare in piazza della Vittoria e al Palaexpo; imperdibile la prima per la gran varietà di stand commerciali del settore e il secondo per i tornei e il retro gaming. Ultima importante location è Piazza del Popolo che riconquista l’esposizione LEGO: non più grande del passato ma sicuramente sempre più emozionante e curata, con l’estro, lo stile e l’organizzazione impeccabile che solo gli appassionati AfoL di ToscanaBricks riescono a garantire.

Gli eventi si snoderanno sulle due giornate tra tornei e partite dimostrative, sfilate e concorsi, laboratori, mostre e incontri con ospiti di fama. Ludicomix Bricks & Kids ha radici profonde che affondano nella passione dei volontari che ne curano ogni aspetto e che da questa passione ogni anno riescono a proporre un calendario di attività variegato e di assoluto interesse.

Biglietto giornaliero 8€, ridotto 6€

Ingresso gratuito per i bambini fino a 8 anni accompagnati

Per informazioni:

https://www.ludicomix.it/

16/04/2018