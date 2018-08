Festival Orizzonti a Chiusi: una settimana di arte, musica e teatro

Tra gli ospiti della rassegna in programma dal 5 al 12 agosto anche Eugenio Bennato e Rocco Papaleo

Una settimana di arte, musica e teatro per l'estate di Chiusi, che anche quest'anno ospita il Festival Orizzonti giunto alla 16ima edizione, dedicata al tema "#senso" e in programma dal 5 al 12 agosto. Tutti gli spettacoli si terranno alle 21.45 in piazza del Duomo, mentre nel tardo pomeriggio sono previsti incontri, concerti e laboratori nella tensostruttura nel chiostro di San Francesco.

Primo appuntamento, domenica 5 agosto con il "Barbiere di Siviglia" di Artemis Danza. Tra gli altri eventi, il concerto di Eugenio Bennato, lunedì 6 agosto, il musical "Disincantate" de I Performers, mercoledì 8 agosto e lo spettacolo di danza Etymos del gruppo Motus, in anteprima italiana.



Nel fine settimana protagonisti Francesca Reggiani con lo show "Doc, donne di origine controllata", sabato 11 agosto, e Rocco Papaleo, domenica, con il suo live di teatro e canzoni. Chiusura ancora con la danza, lunedì 13 con lo spettacolo "Senso" di Asde Etoile. Tra le altre iniziative, il progetto "Orizzonti museali" per la scoperta dei tre musei di Chiusi, quello diocesano, quello civico e il Museo Nazionale Etrusco, con un unico biglietto.

04/08/2018