LEONARDO, MOSTRA A MONTEPULCIANO DEDICATA AL SUO GENIO SCIENTIFICO

Un suggestivo allestimento con disegni e studi su modelli di macchine. Oltre 30 le opere in legno esposte. Un vero viaggio nella moderna illustrazione nel campo delle scienze e della tecnica

Oltre 30 macchine in legno 'figlie' dei disegni di Leonardo da Vinci. E' la mostra visitabile fino al 7 ottobre nella Fortezza di Montepulciano (Siena dal titolo "Leonardo da Vinci. Anatomie: macchine, uomo, natura" curata da Paolo Galuzzi.

L'esposizione accoglie le fedeli ricostruzioni di alcuni disegni realizzati dal Genio di Vinci, di cui l'anno prossimo ricorreranno i seicento anni dalla morte (1453-1519). La mostra, spiegano gli organizzatori, mette in luce "proprio uno degli aspetti più innovativi dell'opera di Leonardo, per il quale macchine, corpo umano e natura sono governati dalle medesime leggi universali: idea che trova espressione in una serie di magistrali disegni che segnano la nascita della moderna illustrazione scientifica". Leonardo, infatti, non fu soltanto un artista eccezionale, ma anche un inventore di macchine e dispositivi meccanici straordinari, che sono diventati nel corso dei secoli, dopo la sua morte, patrimonio comune della cultura tecnica. Pur traendo ispirazione dal profondo processo di rinnovamento dei saperi tecnici che ebbe luogo in Italia a partire dalla fine del XIV secolo, il Genio di Vinci offrì in molteplici ambiti contributi di assolutà originalità e straordinaria carica antipatrice.

Tornando alla mostra, dopo una sezione introduttiva, l'allestimento propone una ricostruzione dei lavori di Leonardo. Il percorso si articola in sezioni dedicate all'anatomia delle macchine, agli studi sul corpo umano, alla geologia e all'architettura per poi chiudersi con i disegni che illustrano il dispositivo ideato dall'artista per l'allestimento teatrale dell'Orfeo del Poliziano, affiancati dal modello tridimensionale della macchina scenica.

La mostra è promossa dal Comune di Montepulciano e dalla Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, su progetto del Museo Galileo di Firenze, con l'organizzazione di Opera Civita.





21/04/2018