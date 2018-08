MANCIANO, PECORINO GRIFFATO (FIRMATO DA MILO MANARA)

Formaggi da fumetto in edizione limitata, con un incarto che porta la 'firma' del famosissimo fumettista: quando arte e gusto si incontrano

Un'edizione speciale (e limitata) del pecorino prodotto dal Caseificio Sociale di Manciano che si è affidato all'abile spirito creativo del famoso fumettista Milo Manara per la realizzazione di un incarto prezioso, all'insegna dell'arte.

L'occasione è offerta dai 30 anni di Festambiente, manifestazione nazionale di Legambiente in programma dal 10 agosto a domenica 19 agosto a Rispescia. Un vero e proprio Pecorino 'd'autore' che nasce anche per sostenere, con l'acquisto, il crowdfunding promosso dagli organizzatori della manifestazione.

All'intero di Festambiente, il Caseificio organizzerà anche appuntamenti ad hoc per i bambini, come nel caso del "Piccolo Casaro di Manciano", laboratorio pensato per trasformare i bambini in casari, in programma il 13 agosto con replica il 18, giorno in cui si terranno degustazioni di pecorino e altre produzioni.

L'impegno del Caseificio Sociale Manciano per l'ambiente è confermato anche dal costante investimento nell'introduzione di innovazioni tecnologiche, che possano migliorare la qualità del latte ovino con ricadute positive per pecore, allevatori e ambiente. In questa direzione è stato portato avanti negli ultimi due anni, il progetto "Stilnovo, sostenibilità e tecnologie innovative per la filiera latte ovino", nato seguendo la filiera della qualità, per cui se le pecore mangiano bene, riscoprendo anche le essenze del territorio, il latte è migliore e la produzione è più sostenibile sia per l'ambiente che per gli allevatori, anche in termini economici.

10/08/2018