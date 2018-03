Formazione: con ‘Garanzia giovani’ 500mila euro per i ‘Neet'

Al via un programma di aggiornamento rivolto ai giovani toscani che non studiano né lavorano

Si chiamano 'Neet' e sono i giovani che non studiano, nè lavorano, per loro la Regione Toscana mette a disposizione 500.000 euro per i corsi di aggiornamento grazie al programma Garanzia giovani. In particolare dal prossimo 21 marzo 2018 gli enti accreditati potranno presentare domanda per il finanziamento di corsi di formazione individuale o comunque mirata (da 1 a un massimo di 3 partecipanti per un massimo di 100 ore), rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni, registrati al programma Garanzia giovani e già individuati nominativamente in fase di presentazione del progetto.



I percorsi formativi professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione, rispondenti all'effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale, si spiega, dovranno fornire conoscenze e competenze necessarie a facilitare l'inserimento lavorativo sulla base dell'analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane.



"La Regione toscana - ha detto l'assessore toscano all'istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco - in questa prima fase di applicazione del piano di attuazione di Garanzia giovani mette a disposizione un totale di 500 mila euro. È un tassello delle politiche che da tempo la Regione ha messo in campo a favore dell'autonomia e dell'occupazione giovanile che ha visto la Toscana apripista, con il progetto Giovanisì per quello che sarebbe poi diventato Garanzia giovani. Dal 2014 le politiche di Garanzia giovani e Giovanisì costituiscono un sistema integrato di interventi che ha coinvolto quasi 350 mila giovani".



È previsto un tetto massimo di 4 mila euro per ciascun giovane. I progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e saranno sottoposti a un'istruttoria di ammissibilità secondo l'ordine di presentazione.

18/03/2018