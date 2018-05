L'Orchestra della Toscana presenta la stagione 2018-2019

Il cartellone si aprirà il 26 ottobre all'insegna di Rossini con la direzione di Gianluigi Gelmetti

In concomitanza con la chiusura della stagione l’Orchestra della Toscana presenta il nuovo cartellone, il numero 38 che si aprirà il 26 ottobre nel segno del compositore Gioacchino Rossini con il concerto di inaugurazione diretto da Gianluigi Gelmetti che insieme al coro del Maggio Musicale Fiorentino darà vita allo Stabat Mater. Il direttore artistico Giorgio Battistelli ha disegnato la nuova stagione con molte novità dalla scelta di nuovi nomi che collaboreranno con l’ORT alla composizione di un programma come sempre pieno di sorprese.

In attesa dell'anno della celebrazione di Beethoven nel 2020 per i 250 anni dalla sua nascita l'ORT proporrà dei brevi 'trailer' della durata di qualche minuto prima di ogni concerto. Con la nuova stagione partirà un progetto 'in-residence' rivolto a solisti che calcano la scena italiana e internazionale, puntando sui nomi, per esempio di Daniel Harding, Thomas Dausgaard e naturalmente Daniele Rustioni. Confermato il progetto di ospitalità che coinvolgerà l'Orchestra Haydn di Trento e Bolzano con la violoncellista Miriam Prandi. Una delle novità è invece il Concerto di Capodanno che si terrà il primo giorno del 2019 alle ore 17 al Verdi di Firenze. L'Ochestra durante l'estate sarà anche ospite della Fondazione Festival Pucciniano con numerosi concerti sulla costa toscana.

Nella stagione 2017-2018 suoneranno per la prima volta con l'ORT: sul podio Karem Hasan, Niklas Benjamin Hoffmann, Eva Ollikainen, Maxime Pascal, Eduardo Strasser. Tra i solisti: al violino Ziyu He, al violoncello Edgar Moreau e Erica Piccotti, al pianoforte Jan Lisiecki, Alexander Malofeev, al corno di bassetto Michele Morelli e le voci di Tiina-Majia Koskel (soprano), Raffaella Lupinacci (mezzosoprano), Celso Albelo (tenore) e George Anduladze (basso).

L’Orchestra della Toscana chiude una stagione di successo, gli spettatori nel 2017 sono stati circa 57 mila, con oltre 9 mila presenze di giovani under 23. La media degli spettatori è stata di 383 unità a spettacolo. Oltre ad esibirsi al teatro verdi di Firenze l’orchestra ha viaggiato in tutta la Toscana esibendosi in ben 39 comuni. Per il secondo anno consecutivo il bilancio della Fondazione si è chiuso con un avanzo di gestione fra costi e ricavi di circa 60 mila euro. Inoltre l’ORT per il terzo anno è stata l’orchestra nazionale più sostenuta da Fondo Unico per lo Spettacolo con un incremento del 7 % rispetto al 2016.

È già possibile acquistare biglietti e abbonamenti per la nuova stagione direttamente presso la biglietteria del Teatro Verdi.

14/05/2018