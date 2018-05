Selton, Colapesce e Donatella Rettore a Lucca per il WØM FEST

Dal 24 al 26 maggio tre giorni di musica nel giardino della cinquecentesca Villa Bottini gioiello del centro storico

Dopo il grande successo della prima edizione, torna con tre giorni di musica dal vivo nella splendida cornice di Villa Bottini a Lucca il WØM FEST. Per la serata di apertura arriva il sound irresistibile dei Selton, brasiliani di nascita, ma ormai italianissimi di adozione, Colapesce, nome di punta dell' onda cantautorale italiana degli anni '10, che porterà sul palco il suo fortunato ultimo album "Infedele" e Donatella Rettore, raro esempio di cantautrice, nel mondo della Canzone Italiana, che ha saputo coniugare avanguardia e mainstream con ironia e libertà artistica.



Un ruolo importantissimo lo giocheranno anche le altre band che suoneranno sul palco del WØM FEST, come Generical Animal, uno dei progetti emergenti del momento, l'eleganza dei fiorentini La Notte, Francesco De Leo, il progetto solista del frontman de L'Officina della Camomilla, in questi giorni impegnato con il tour dei Baustelle, e gli indie-hero locali Effenberg, Gionata e Ciulla.



Anche per questa seconda edizione lo scenario in cui si svolgerà il WØM FEST sarà il meraviglioso parco di Villa Bottini, gioiello del centro storico di Lucca.È possibile fin da ora garantirsi l'accesso al festival, ad una cifra vantaggiosa, prenotando pacc hetti speciali in edizione limitata su www.eppela.com/wom-fest.

https://www.womfest.it/

07/05/2018