FOSSI, IL SINDACO CHE ESCE DAL 'PALAZZO' E BUSSA ALLA PORTA DI CASA

50 incontri nelle abitazioni dei campigiani, 300 persone coinvolte: proseguirà fino a fine mandato l'iniziativa sperimentale del primo cittadino 'Se...Fossi a casa tua'

Uscire dalle stanze del Comune ed entrare in contatto diretto con i cittadini per parlare delle problematiche della città direttamente con la comunità locale, fuori dalle sedi istituzionali. Ha funzionato il progetto 'Se... Fossi a casa tua' promosso dal primo cittadino di Campi Bisenzio Emiliano Fossi che ha bussato alla porta di 50 case dei campigiani, ascoltando oltre 300 persone.

Un'iniziativa sperimentale iniziata lo scorso ottobre e che - come annuncia il sindaco - proseguirà.

"Abbiamo deciso, alla luce del bel clima che abbiamo respirato e consapevoli dell'importanza di avere un confronto costruttivo e senza filtri con chi abita il nostro territorio, di non interrompere l'iniziativa, come avevamo previsto, e di proseguire anche per il 2018, anche perché sono altre 50 le famiglie che hanno già chiesto di incontrarci e c'è chi già chiede un secondo appuntamento" - ha spiegato Fossi.

Tra i temi più trattati quelli della vita di ogni giorno nella zona di residenza. 'Problemi che si possono affrontare nel quotidiano - aggiunge il primo cittadino - dall'illuminazione della strada alla segnaletica stradale, dal tema dei rifiuti alla manutenzione del verde urbano fino al tema dei parcheggi. Fra le tante cose, questa iniziativa ha anche il pregio di dare un'opportunità all'amministrazione di spiegare in tempo reale quali sono i lavori in corso e dare risposte immediate e concrete ai cittadini che domandano."

In discussione - nelle case dei cittadini di Campi Bisenzio - anche le grandi opere infrastrutturali, come aeroporto, tramvia e termovalorizzatore, oltre alle proposte ed alle idee, come l'implementazione del volontariato civico, nuovi strumenti per rendere più immediato il dialogo con l'amministrazione, oppure prevedere la possibilità di allestire il mercato rionale anche in altre zone di Campi.



Intanto Fossi ha messo già a punto un nuovo appuntamento 'speciale'. Il sindaco incontrerà infatti i cittadini al pub alle 20.30 (Aran Island, via Barberinese) per un'apericena il prossimo 10 gennaio.

28/12/2017