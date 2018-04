FIRENZE, A SETTEMBRE IN SCENA LA PALLAVOLO MONDIALE

Al Nelson Mandela Forum dal 12 al 18 settembre le sfide del girone A maschile: in città, insieme agli azzurri, anche Argentina, Slovenia, Giappone, Belgio e Repubblica Dominicana

A settembre protagonista a Firenze la pallavolo mondiale maschile. Al Nelson Mandela Forum si terrà infatti il girone A del campionato maschile, quello che comprende anche la Nazionale italiana.

Argentina, Slovenia, Giappone, Belgio e Repubblica Dominicana sono le altre nazioni in gara dal 12 al 18 settembre, in una formula della competizione che si disputerà tra Italia e Bulgaria, articolandosi in quattro fasi: le prime due avranno luogo in entrambe i paesi, le ultime due, semifinali e finali, si giocheranno a Torino. L'Italia affronterà il Giappone nella partita inaugurale a Roma, al Foro Italico, poi gli azzurri si sposteranno a Firenze per i match della prima fase. Le prime quattro classificate accedono alla seconda fase, portandosi dietro i punti conquistati nelle gare della prima fase.

Intanto la 'febbre mondiale' a Firenze si sta già facendo sentire. "Per le partite degli azzurri i biglietti si stanno esaurendo ha affermato l'assessore regionale allo Sport, Stefania Saccardi - e questo testimonia la voglia di grande sport e di grande pallavolo". Già 'sold out' i biglietti della partita contro l'Argentina del 15 settembre.

"A Firenze è un ritorno, ed è un'occasione ancora più speciale delle World League giocate qui negli anni scorsi", ha chiosato l'assessore comunale allo sport, Andrea Vannucci.

17/04/2018