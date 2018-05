WECHAT, IL COMUNE DI PRATO 'TESTA' LA APP PER DIALOGARE CON I CINESI

L'amministrazione punta sull'applicazione multifunzione - utilizzata in Cina da 980 milioni di persone - per diffondere informazioni di pubblica utilità

Informazioni e dialogo con i cittadini cinesi a Prato passano anche attraverso la tecnologia. Il comune infatti ha attivato un profilo ufficiale dell'amministrazione anche su "WeChat', app multifunzione che sarà utilizzata in italiano e mandarino.

WeChat - motl simile a Whatsup - che funziona su tutti i modelli di smartphone sarà utilizzata per la diffusione di informazioni di pubblica utilità come avvisi sui servizi pubblici, iscrizioni a scuola, eventi culturali, allerta meteo e per altre notizie utili per chi vive a Prato.

In particolare, WeChat è l'applicazione di messaggistica più usata in Cina con 980 milioni di utenti attivi. A Prato circa il 10% dei cittadini - almeno 20 mila persone, in maggioranza cinesi - utilizzano WeChat: questa app risulta il canale di comunicazione digitale più efficace per comunicare con la comunità straniera più numerosa in città.



