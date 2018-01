‘Meraviglia d’Inverno’ alle Terme Tettuccio a Montecatini Terme

Dal 4 febbraio fino al 18 marzo ogni domenica visite guidate, passeggiate liberty, iniziative culturali e il Carnevale dei bambini

A partire da domenica 4 febbraio fino a domenica 18 marzo lo stabilimento Terme Tettuccio di Montecatini Terme sarà eccezionalmente aperto per visite guidate, iniziative culturali che coinvolgeranno molte associazioni culturali. Il ricco programma di aperture prevede per ogni domenica almeno due visite, al mattino e al pomeriggio, del suo parco e in alcuni casi anche delle serre, dimora di piante secolari e rarissime. Media Partner dell’iniziativa è il quotidiano “Il Tirreno“, che festeggia i 140 anni della sua redazione: ai primi 140 visitatori di ogni domenica al Tettuccio sarà consegnata una copia gratuita del giornale.

Presso il Tettuccio sarà aperta anche la galleria commerciale e il Bar Liberty dove sarà possibile rifocillarsi dalla colazione agli aperitivi. All’interno del bar è previsto anche un intrattenimento musicale e un vasto programma di spettacoli all’interno del salone portoghesi, dalle 15.30 fino alla sera.

Ogni domenica apertura dalle ore 10:00 fino al tramonto. Visite guidate alle ore 10:45 e alle ore 14:45. Gli ingressi fino alle 15.00 saranno gratuiti per ragazzi fino ai 18 anni e per senior oltre i 65 anni, mentre da 19 a 64 anni è prevista una donazione per l’ingresso pari a € 3,00 per persona, devoluta interamente per la realizzazione del restauro della Fontana dei Coccodrilli di Elio Tofanari.

Domenica 4 febbraio: visite a cura de Istituto Storico Lucchese; presentazione libro ore 11.30: “Italia immaginata: sentimenti, memorie e politica tra otto e novecento” di Fulvio Conti, edito da Pacino editore: l’autore ripercorre l’immagine di un paese il cui passato riemerge evocando sentimenti e passioni, ancora attuali. Nel Salone Portoghesi “degustazione vini Fattoria Montellori” a cura di Divino Wine Shop.

Domenica 11 febbraio: visite a cura degli Angeli del Bello Montecatini e Carnevale per i bambini. Nel Salone Portoghesi “Swing Mood Party”, pomeriggio in musica.

Domenica 18 febbraio: visite a cura del gruppo FAI Pistoia (nel pomeriggio visita in lingua inglese).

Domenica 25 febbraio: visite a cura degli Angeli del Bello Montecatini, “Racconti frivoli di personaggi celebri”. Nel Salone Portoghesi Brunch promosso da “Alliance Francaise Valdinievole”, dove arti culinarie italiana e francese si incontrano.

Domenica 4 marzo: visita a cura del gruppo FAI Pistoia. Nel Salone Portoghesi presentazione del libro “Giardini del Fantastico. Le meraviglie della Botanica dal mito alla scienza in letteratura, cinema e fumetto” a cura dell’Associazione Culturale INTENTI.

Domenica 11 marzo: visite a cura dell'Istituto Storico Lucchese; presentazione libro ore 11.30. Nel Salone Portoghesi Torneo Burraco dell’Amicizia – Circolo Culturale UNDICI.

Domenica 18 marzo: visite a cura degli Angeli del Bello Montecatini, “Giuseppe Verdi alle Terme di Montecatini”. Nel Salone Portoghesi Sfilata di Moda a cura di Mari Boutique “Collezione Primavera Estate 2018”.

Per informazioni:

info@tomontecatini.com

0572 918298

31/01/2018