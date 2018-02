All'Università di Pisa torna PhD+, per trasformare le idee in impresa

Sono quasi 200 gli aspiranti imprenditori che frequenteranno il corso di formazione gratuito dell'Ateneo

Record di iscritti per l'ottava edizione PhD+, il corso gratuito dell'Università di Pisa centrato sul trasferimento tecnologico per gli studenti che vogliano trasformare le loro idee in impresa. Sono quasi 200 gli allievi che frequenteranno il percorso di formazione provenienti da diverse facoltà: ingegneria, scienze giuridiche economiche e sociali, scienze matematiche, fisiche e della natura.

Tra le novità di quest'anno di PhD+, che si terrà dal 6 febbraio all’8 marzo presso il nuovo polo delle Benedettine, i partecipanti saranno chiamati a collaborare in team che competeranno per rispondere a diverse call for ideas.

I team vincitori riceveranno premi in denaro erogati da Pisamo, azienda che gestisce la mobilità urbana del comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa e Centro Innovazione Impresa SanPaolo di Torino. Una dimostrazione di quanto sia riconosciuta la validità di PhD+ nel panorama dell’attività di formazione all’imprenditoria giovanile, non solo tra gli enti del territorio ma anche a livello nazionale.

07/02/2018