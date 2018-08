Università: la Sant'Anna è tra i dieci migliori piccoli atenei al mondo

L'università d'eccellenza pisana al terzo posto nella classifica stilata da Times Higher Education

Un importante riconoscimento per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che è stata inserita nella nuova classifica delle dieci piccole università migliori al mondo stilata da Times Higher Education. L'università d'eccellenza pisana, che si è piazzata al terzo posto dopo il California Institute of Technology (Clatech) e la francese Ecole Polytechnique, è l'unica italiana presente in classifica insieme alla Libera Università di Bolzano, in nona posizione.

La classifica, spiega la stessa Times Higher Education, considera le università che sono già entrate a far parte del Times Higher Education's World University Rankings 2018, che riunisce le università che raggiungono i risultati più brillanti in termini di produttività scientifica e che hanno meno di 5mila studenti.

Fra queste, la selezione ulteriore viene fatta sulla base giudizi espressi dagli studenti. Di questi, molti dicono di preferire università con classi poco numerose e che consentano di interagire più direttamente con gli insegnanti.

