Castagne, tartufo, vino: 5 sagre d’autunno imperdibili in Toscana

Da San Miniato all'Amiata ecco cinque feste autunnali dedicate ai prodotti del bosco e ai sapori della tradizione

Dalle castagne al tartufo, la Toscana festeggia l'arrivo dell'autunno con tante sagre dedicate ai sapori del bosco: ecco cinque feste da non perdere per gustare i sapori della tradizione.

Partiamo da San Miniato, dove torna la grande Mostra Mercato del Tartufo Bianco, che animerà il borgo per tre weekend: il 10,11, 17, 18, 24 e 25 novembre. Le strade del centro storico saranno un laboratorio del gusto a cielo aperto, con tanti stand dedicati al tartufo e ai prodotti tipici locali, mentre la cucina scenderà in piazza con l'Officina del Tartufo, dove gli chef proporranno dal vivo i loro piatti a base del prezioso fungo. Quest'anno inoltre sarà inaugurata la Via del Tartufo, un percorso che si snoderà tra San Miniato e le sue colline, tra boschi, botteghe e ristoranti.

Per chi ama la montagna e i suoi sapori, da non perdere il Crastatone di Piancastagnaio, la più antica festa dell'Amiata dedicata alla castagna, regina dell'autunno, e deriva dal termine dialettale "crastate" che significa caldarroste. La sagra si terrà da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre e sarà l'occasione per assaggiare i piatti e i dolci della tradizione a base di castagne, nelle cantine sparse per il borgo che offriranno anche vino, piatti tipici maremmani e intrattenimento musicale.

Il tartufo bianco di San Miniato







Storica anche la Sagra delle Castagne di Marradi, nel cuore del Mugello, che torna per la sua 55ima edizione nelle domeniche del 7, 14, 21 e 28 ottobre. Tanti gli stand dove gustare le delizie a base del celebre marrone di Marradi, come i tortelli di marroni, la torta di marroni e ovviamente i "bruciati", ovvero le caldarroste, mentre al ristorante della festa proporrà i piatti tradizionali come la polenta ai funghi porcini.

Domenica 14 ottobre inoltre si può raggiungere Marradi viaggiando su un treno a vapore d'epoca che parte da Pistoia e percorre la Faentina, con fermate a Prato e Firenze.

È dedicata invece al vino novello la Festa delle Cantine di Sorano, che torna nell'affascinante borgo tufaceo dal 31 ottobre al 4 novembre. Nelle cantine scavate nel tufo protagonisti saranno i piatti della cucina maremmana, accompagnati da musica dal vino, mercatino artigianale e naturalmente vino.



Per finire a San Giovanni d'Asso nei weekend 10, 11 e 17, 18 novembre si tiene la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, dedicata al "diamante bianco" delle Crete.

In programma degustazioni, menù speciali a base di tartufo, ma anche la possibilità di andare a cercarlo nei boschi e tanti eventi speciali. Per l'occasione inoltre si potrà raggiungere il borgo viaggiando sul Treno Natura, il convoglio d'epoca a vapore, con partenza e ritorno da Siena l'11 novembre e partenza e ritorno da Grosseto il 18 novembre.

02/10/2018